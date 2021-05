Por Agencias

Campeche.- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, negó que la Fiscalía General de la República (FGR) esté investigando el origen de su fortuna, como aseguró el columnista de El Universal Mario Maldonado.

A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador campechano exhibió la carátula del acuerdo del no ejercicio de la acción penal que el 2 de septiembre de 2020 emitió la FGR.

No obstante, cubrió el número de esa carpeta de investigación que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR abrió el 22 de julio de 2019 a raíz de la denuncia que presentó en su contra el ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz por enriquecimiento ilícito.

Tampoco mostró los argumentos por los que se decretó el ejercicio de la no acción penal.

“Dice @MarioMal que la FGR me ‘investiga’. Se ve que mis declaraciones que vayan sobre el crimen organizado y no sobre candidatos de #NuevoLeón no gustaron”, respondió el dirigente de los priistas a la publicación.

Y en un segundo comentario agregó:

“Ya basta de utilizar el aparato de Estado para amedrentar a la oposición. Confío en las instituciones, yo ya pasé por la revisión de la FGR sobre todo mi patrimonio. ¡Nosotros vamos con todo y vamos a ganar este 6 de junio!”

La víspera, por la misma vía, Moreno Cárdenas difundió un video con el mensaje “México exige respuestas”.

En su video atribuyó la tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México a “la irresponsabilidad de las autoridades encargadas de operar y dar mantenimiento al sistema de transporte colectivo” y exigió una “investigación transparente en apego al derecho y al debido proceso, que vaya al fondo del asunto y dé con los verdaderos responsables”.

“Sin politiquería, sin pantallas de humos, sin chivos expiatorios”, dijo.

También urgió al Congreso de la Unión aprobar la creación de una comisión bicameral con representación de todas las fuerzas políticas y especialistas con experiencia y prestigio probados “para dar de una vez por todas con todos los responsables”.

“Si la justicia está tardando en llegar tenemos que presionar para alcanzarla y tenemos que evitar a toda costa que una tragedia de esta magnitud vuelva a suceder”.

E insistió en su reclamo al Ejecutivo federal para que “desista en sus intentos por inclinar la balanza a favor del partido en el poder y mejor ofrezca condiciones de dialogo, pluralidad y seguridad” para todos quienes participan “en la elección más grande México”. (Rosa Santana/Apro).