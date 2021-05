Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A estas alturas no sorprende la actitud cambiante de políticos que asumen defender un proyecto pero que no dudan en renegar de éste cuando no se ajusta a los intereses que persiguen.

Más aún, hay quienes así se digan militantes comprometidos de tal o cual partido se dejan persuadir por los contrarios si por medio están el goce y disfrute de las “delicias del poder”.

Sucede en diversos institutos en la entidad pero el caso de Morena, en la presente coyuntura, lo que ocurre es por demás ilustrativo.

Los sesgos en torno a la defensa de una causa, ya no digamos principios e ideología, lo acabamos de ver en el Congreso tamaulipeco en donde siete de 10 diputados morenistas llevaron la contra a su organismo cuyos diputados en el ámbito federal votaron por el desafuero del gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Previo a dicho desliz, presuntos seguidores de la Cuarta Transformación (4T) lanzaron duras criticas a sus guías nacionales al no resultar agraciados en las candidaturas a cargos de elección popular. De hecho aún no paran en despotricar.

Y conste que hacer uso de la libertad de expresión es un apreciable derecho al que nadie debe renunciar, así lo externado pueda ser extremo.

Sería un contrasentido ser promotor de pluralidad y la democracia y optar por la autocensura cuando el afectado es uno mismo.

En ese sentido debe darse muestra de que se tiene compromiso con el cambio en base a principios y ello en modo alguno riñe con el pensamiento y la acción estratégica.

Ahí es donde no pocos personajes terminan por sucumbir ante sus apetitos personales o debido a su frágil adhesión al proyecto y hasta por su analfabetismo político.

Una muestra de madurez y solidez de principios e ideología lo acaba de dar la maestra NORA HILDA DE LOS REYES VÁZQUEZ, al ser dejada fuera de la contienda interna a la diputación federal por el 05 distrito debido a los “amarres” que se dieron en las cúpulas partidistas de Morena y el PVEM, en cumplimiento a la repartición de candidaturas producto de una alianza.

Pese a eso la profesora dio cátedra de inteligencia y sensatez y, sin duda, probada congruencia.

Sucede que no renunció a su libertad de expresarse al emitir un posicionamiento en el que deja claro su inconformidad pero subraya su compromiso con la Cuarta Transformación (4T) impulsada por el presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Igual fue precisa al dejar en claro que no daría motivos para que los adversarios de la 4T y del jefe del ejecutivo federal la utilizaran.

En contraparte se escuchan los dardos envenenados que lanzan los diputados locales, ULISES MARTÍEZ TREJO y RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, hacia LÓPEZ OBRADOR, al considerar que está metiendo manos en las actuales elecciones.

Consideran que el mandatario falta a su palabra porque aseguró que no iba a intervenir en los comicios. Incluso hablan de traición a Morena y “RIGO” augura que su partido va a la baja en la contienda por las gubernaturas.

Lo extraño es que ambos legisladores no se percatan de las irregularidades que se dan en las contiendas en Nuevo León y otras entidades, incluido Tamaulipas.

En realidad si ven al estado pero para reiterar su desacuerdo en cuanto al desafuero y los errores del liderazgo de Morena.

A propósito, RAMOS ORDOÑEZ acaba de dar el espaldarazo al candidato PAN a la diputación federal por el 09 Distrito con cabecera en Reynosa, GERARDO PEÑA FLORES, al que considera la mejor carta debido a su capacidad de debate y visión firme.

No es raro que los disque contrarios coincidan y defiendan una causa común. Lo inexplicable es que el liderazgo de Morena no meta orden en la entidad.

RULETA

El marcado partidismo y las inconsistencias del INE, y en lo específico los consejeros afines a LORENZO CÓRDOVA VIANELLO y CIRO MURAYAMA RENDÓN, abona a la pérdida de credibilidad del organismo.

Lo acaban de demostrar en el caso de San Luis potosí en donde recularon al querer bajar de la contienda a la candidata a la gubernatura por Morena, MÓNICA RANGEL MARTÍNEZ, pese a que existían evidencias de irregularidades en la presentación de sus informes contables.

En lugar de aplicar el criterio similar a los asuntos de Guerrero y Michoacán en contra de FÉLIX SALGADO y RAÚL MORÓN, en forma respectiva, a los que les dieron cuello por violaciones menores a la ley, pero violaciones al fin, optaron por no medir con la misma vara.

Aunado a eso, hacen como que la “virgen les habla” en cuanto a las irregularidades en la contienda a la gubernatura de Nuevo León en donde tuvo que intervenir la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), ante la evidente tibieza del INE.

Lo que sucede en la actual contienda evidencia que se está lejos de desterrar prácticas ilegales y que los órganos electorales locales y el federal, pese a su abultada burocracia, jugosos sueldos y millonarios presupuestos, continúan siendo parte del problema en tanto que responden a intereses partidistas y poderes fácticos.

Ya había quedado de manifiesto que las cosas no habían cambiado según pudo constatarse en las elecciones de Hidalgo y Coahuila en las cuales los gobernadores priistas, OMAR FAYAD y MIGUEL RIQUELME, metieron mano para imponer a sus candidatos.

Si bien hubo voces que denunciaron la intervención de las autoridades estatales y hasta de grupos de presuntos criminales, se optó por reconocer que los comicios fueron legales.

AL CIERRE

La alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, denunció, a través de redes sociales, que policías armados estaban frente a su casa.

“Es intimidante que en mi calle, en mi colonia estén tantos policías de la investigadora! Da miedo”, escribió.