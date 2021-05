Por Agencias

Chilpancingo, Guerrero.- El senador Félix Salgado Macedonio celebró que su hija Evelyn haya resultado ganadora de las tres encuestas realizadas para definir a la persona que tomaría la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, y señaló que a los funcionarios electorales que trataron de “robarle” la posibilidad de ser aspirante “les salió el tiro por la culata”.

“A quien quedara, la íbamos a respaldar. Esto es ser demócrata, eso es la democracia. Muchos aún no lo entienden y les vamos a ir enseñando qué cosa es la democracia. No es una candidatura: si no quedamos, no pasa nada, quedarán quienes tengan que quedar. Nadie es indispensable, todos somos sustituibles”, señaló Salgado durante un acto con militantes morenistas en el estado de Guerrero.

Explicó que se hicieron tres encuestas, “una por parte de la Comisión Nacional y otras dos encuestadoras, y casi todas coinciden en el porcentaje en donde la compañera Evelyn Salgado Pineda ha sacado la mayoría, y oficialmente Morena la declaró nuestra abanderada”.

El senador con licencia, a quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le negó en definitiva la posibilidad de registrarse como aspirante a la gubernatura de esa entidad, por no reportar adecuadamente sus gastos de campaña, señaló que las mujeres y los jóvenes “son el motor de la Cuarta Transformación”.

Luego de afirmar que el presidente Andrés Manuel López Obrador está a la altura de personajes históricos como Vicente Guerrero, Emiliano Zapata y Benito Juárez, entre otros, reiteró que él no va a interferir en las decisiones de su hija Evelyn, en caso de ganar la contienda electoral del 6 de junio.

“No está el papá ahí. Mal haría yo en estar como sombra de ella. ¡No, nunca, se equivocan! Evelyn es una mujer limpia, honesta, pública, transparente; ella ha sido funcionaria, fue mi presidenta del DIF tres años en Acapulco y salió muy bien y fue delegada de la Secretaría de la Mujer del gobierno del estado en Acapulco y ahí está la carta de la contraloría donde no tiene ninguna observación”, dijo.

Ustedes han elegido, no el papá, el pueblo y vean con quien compitió, insistió, “con señoras, mujerones, luchadoras, emblemas de la dignidad de la mujer, María de la Luz Núñez Ramos (ex alcaldesa de Acapulco) y Nestora Salgado (senadora); en las tres encuestas ganó Evelyn (Salgado), y como ella ya lo dijo, las decisiones las va tomar ella”.

Salgado Macedonio, quien enfrenta diversas acusaciones de abuso sexual, le pidió a sus seguidores que por el momento no hagan propaganda con el nombre de su hija hasta que sea debidamente registrada como aspirante, para evitar que las autoridades electorales los sancionen por ello.

“Ya vieron cómo están de sensibles y alérgicos los bandidos -con honrosas excepciones- del INE y del Trife, que son unos verdaderos mañosos, rateros, que nos robaron la candidatura en Guerrero. Pero esto no se va a quedar así: me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nunca más le roben a ningún ciudadano mexicano su derecho constitucional a votar y a ser votado. Vamos a sentar precedente en México”, enfatizó, en medio de gritos de “Va a caer, el INE va a caer”.

Salgado añadió: “yo voy a seguir nuestra lucha, yo voy a acompañar todos los candidatos, voy a ir a todos los pueblos del estado y vamos a luchar para ganar. Vamos a vencer a los mañosos: el 6 de junio les vamos a dar una gran lección, les va a salir el tiro por la culata”. (Fernando Camacho Servín y Sergio Ocampo/La Jornada).