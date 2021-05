Por Agencias

Ciudad de México.- El mediocampista de Cruz Azul, Luis Romo, remarcó que los jugadores cementeros aprendieron la lección del magno fracaso del torneo anterior, cuando Pumas los goleó 4-0 y les arrebató el boleto a la final.

“Sabemos lo que dejamos de hacer, lo que ocurrió la liguilla pasada. Hoy tenemos esa responsabilidad, estamos muy conscientes de que depende de nosotros y no nos puede volver a pasar”, dijo en videoconferencia.

El jugador, considerado una de las joyas de la Liga Mx de cara al partido de este miércoles, cuando visitan al Toluca en cuartos de final, celebró la reacción del equipo tras aquel desastre, pues “hemos dado la vuelta (con un gran torneo), que nos tiene muy metidos y nos va a hacer un equipo más fuerte, más complicado.

“Somos conscientes de que ya no nos puede volver a pasar y en el vestidor hemos hecho mucho énfasis en eso, de no creer que con la playera o lo que ya hicimos vamos a ganar”, señaló el jugador polifuncional que está en la mira tanto del técnico del Tri mayor, Gerardo Martino, como del Jaime Lozano, a cargo de la Sub-23.

Romo rechazó versiones que lo ubican en otros equipos de la liga. “Estoy en el mejor club de México, en el que me ilusiona estar, el que tiene mi corazón hoy. No me veo jugando en otro equipo de la Liga Mx. No voy a decir que jamás jugaré en otro, pero en este momento no tengo necesidad de moverme, no quiero moverme”, no obstante, dejó en claro que su ilusión a futuro es ir a una liga europea.