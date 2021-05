Francisco Cuellar Cardona

Lo que parecía ser un lunes ordinario, donde el tema del Día de las Madres ocuparía los principales titulares de noticias en los medios y las redes sociales, fue borrado por dos bombazos políticos.

El primero, con epicentro en la ciudad de Monterrey, en donde la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunciaron que se iniciaron dos carpetas de investigación por presuntos delitos electorales en contra de Adrián de la Garza y Samuel García, candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, respectivamente. Por coincidencia, ambos punteros en las encuestas que se han levantado en los últimos dos meses.

En la capital regia, se interpretó como un golpe bajo del gobierno de la 4T a los dos aspirantes para beneficiar a la candidata de Morena, Clara Luz Flores, que ha caído hasta el tercer lugar en las preferencias. En este tema, según se dice, quien la tiene más complicada es Samuel García quien hizo en sus reportes de gastos de campaña movimientos millonarios no justificados que despiertan sospechas sobre supuesto lavado de dinero. Sobre la tarjeta rosa que está utilizado Adrián de la Garza, comentan que no es tan delicado porque ya lo había hecho cuando fue candidato a la alcaldía y no procedieron las impugnaciones en aquella ocasión. Sin embargo el asunto causa mucho ruido mediático y genera especulaciones que ponen nervioso al priista.

La cultura regia es muy particular, y este hecho lo ven como un ataque de la Federación a los suyos, y consideran que lejos de dañar a los acusados los va a fortalecer. Falta casi un mes para la elección y afirman que vienen más escándalos en Nuevo León.

El otro tema que calentó la noche de este lunes a la opinión pública nacional y particularmente a Tamaulipas, fue el comunicado de la FGR que anunció haber recibido información del Departamento de Justicia del gobierno de EU que contiene presuntas responsabilidades penales en contra del gobernador tamaulipeco Cabeza de Vaca, sus hermanos, el senador Ismael, José Manuel y su suegro José Ramón, padre del «superdelegado» José Ramón Gómez Leal.

El tema le añade ingredientes al expediente en contra del gobernador que sigue sin aparecer y que está a la espera de lo que diga la Suprema Corte sobre el desafuero. Esta nueva información atiza la ofensiva de la FGR y según versiones salidas la noche de este lunes en Palacio Nacional, estará cerrando el capítulo en perjuicio del tamaulipeco antes de la elección del 6 de junio.

Estos dos acontecimientos, que enrarecen más el clima político del país, tienen una explicación:

Las encuestas entre Morena y la Coalición PAN-PRI-PRI, se están cerrando y urgen los escándalos para influir en el resultado a tres semanas de que acaben las campañas.

Aún falta mucho por ver.