Por Agencias

Ciudad de México.- Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga Mx, informó que la asamblea ordinaria de ese circuito determinó la eliminación del gol de visitante en próximas liguillas, la reducción de 11 a 10 jugadores extranjeros por equipo, la implementación de un protocolo de conmociones con un médico neutral en cada partido y la reducción de multas a los últimos lugares de la tabla de cocientes, entre otras medidas.

Además, mencionó que el plan para la Liga Mx Femenil es ambicioso, la intención es que tenga su estrategia de marca con patrocinadores propios. Por lo pronto, los clubes podrán incluir dos jugadoras extranjeras “para incentivar la competencia y el espectáculo”, se buscará además que todos los partidos se puedan transmitir por televisión y “se permitirá registro o sustitución por maternidad”, lo que destacó como un importante logro.

“Hoy presenté el plan estratégico para el desarrollo de la Liga a corto, mediano y largo plazo, con tres ejes: deportivo, comercial y financiero”, señaló Arriola en videoconferencia. Subrayó que dicho proyecto fue aprobado por consenso en la asamblea, donde también se puntualizó que los equipos deberán presentar estados financieros auditados.

Pese a la crisis que desató la emergencia sanitaria, Arriola señaló que la Liga Mx vale 2 mil 115 millones de dólares “comparable con cualquier otra liga importante del mundo”; destacó también que el futbol mexicano cuenta con 242 millones de televidentes en México y Estados Unidos, que estarán pendientes del arranque del próximo certamen, el Apertura 2021, fijado para el 22 de julio.

Se continuará con la reducción de futbolistas foráneos, que para el ciclo 2021-22 será de 10, mientras los no formados en el país que pueden estar en la cancha baja de 9 a 8. La asamblea decidió eliminar el gol de visitante en liguilla, y “por justicia deportiva” el primer criterio de desempate será la mejor posición en la tabla de general.

Habrá en lo sucesivo un protocolo de conmociones. Cada partido contará con un médico imparcial que actuará en caso de fuertes golpes en la cabeza. El galeno determinará si hay conmoción y si procede un cambio.

Arriola comentó que la liga tuvo remanentes de operación y eso permitirá reducir “por cuatro años” las multas aplicables a los últimos lugares de la tabla de cocientes, que pasarán de 120, 70 y 50 millones de pesos a 80, 47 y 33 millones de pesos, sin que ello afecte el subsidio destinado a los clubes de la Liga de Expansión.

Asimismo, precisó que se autorizó al Necaxa a recibir inyección de capital extranjero hasta en un 50 por ciento, no obstante, el dueño no perderá el control. En este caso se trata de inversionistas de Estados Unidos con acciones en equipos como el DC United y Swansea City. El Atlético San Luis también se encamina a tener participación foránea, pero como aún están en negociación no se dieron más datos.

En la conferencia de prensa se tocó el tema de Pachuca y su aforo excesivo en la semifinal ante Cruz Azul, Mikel Arriola respondió que los aforos se fijan en comunicación con las secretarías de Salud estatales y que el evento de la semana pasada “evidencia que se están revisando. No se endurecerán los castigos, se van a aplicar los que ya están». (Marlene Santos Alejo/La Jornada).