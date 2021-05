Francisco Cuéllar Cardona

En el 2019, cuando Pilar y Arturo Soto andaban en campaña para la diputación local, tuvieron fuertes desencuentros con los victorenses por culpa del entonces también candidato a alcalde, Xicoténcatl González. No lo querían, pues aparte de ser mala vibra, les generaba un ambiente de tensión; por eso optaron por hacerle el vacío y hacer campaña solos.

Xico, era una carga negativa que restaba votos.

Hoy sucede exactamente lo mismo, sólo que ahora la monserga y la influencia negativa es Pilar, y no se diga Arturo Soto.

Y quien sufre todo esto, pero tiene que apechugar, es Oscar Almaraz quien tiene que cargar con esa pesada cruz. A donde el candidato a diputado va, ahí tiene que estar Pilar, esa es la orden que tiene Oscar, y tiene que aguantar callado.

Todo esto ocurrió cuando se dieron cuenta que, en las encuestas, la candidata Pilar Gómez no levantaba, y sigue sin levantar, incluso, existe el riesgo de que se caiga al tercer lugar y el priísta Alejandro Montoya la supere; ambos están casi empatados.

Ante esa emergencia, y después de ver que Oscar Almaraz andaba como torbellino arrasando y sumando, lo obligaron, contra su voluntad a remolcar la maltrecha campaña de la candidata a la alcaldía.

Ahora Almaraz está pasando verdaderos apuros con la gente, «con usted sí, pero con ella no», le están diciendo. Ya en varias ocasiones le han hecho saber que, si continúa llevando a Pilar a sus actos, corre el riesgo que ni a él, le den el voto el 6 de junio.

En los propios actos de campaña de Pilar Gómez, la gente está diciendo que la reciben por cortesía, pero apenas se van, se desatan los comentarios en su contra.

El asunto es que Pilar Gómez no cabe en ningún lado. Su relación familiar con el grupo en el poder, la herencia maldita que le dejó Xico, además de su carácter explosivo y poco incluyente, hacen que a la candidata panista no la toleren.

Algo más. A Pilar y a todo el equipo de campaña, no le perdonan que estén obligando y amenazando a funcionarios y empleados para que se sumen a los actos.

El problema aquí, dicen, no es para Pilar, sino para Almaraz, a quien lo han puesto contra la pared y lo han responsabilizado para que saque al «trío de la barranca» (Pilar, Arturo Soto y Mario Ramos).

Y por si esto no fuera poco para el ex priísta, resulta que tiene que enfrentar los golpes bajos y las traiciones de su ex rival y ahora compañero de fórmula Arturo Soto, que está operando por todos los medios para que Almaraz pierda. Y el más claro ejemplo es que las despensas que le entregaron a Arturo Soto para que Oscar repartiera a sus seguidores, aquél se las mandó de regalo al priísta Enrique Cárdenas. Los mismos operadores de Enrique se encargaron de filtrar esta información, «es que Arturo Soto está haciendo todo para que Almaraz pierda», dicen.

El asunto es bastante complicado en Victoria, y en todo el Distrito 5. Pilar, Arturo Soto y Mario Ramos están hundiendo el barco azul, y lo que es peor, están poniendo en riesgo el trabajo de Almaraz quien ha tenido que remar contra la corriente y pagar el pecado de haberse ido al PAN.

¿Qué va a pasar?. No se sabe, pues mientras el barco azul hace agua, el morenista Lalo Gattás sigue creciendo y aprovechando el enfado de los victorenses contra el régimen.