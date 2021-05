Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues ahí tienen que Eduardo Gattás Báez, abanderado del partido Morena a la presidencia municipal de Victoria se metió esta semana a los terrenos del panista Arturo Soto Alemán, ASA, la colonia Azteca y sus derivaciones, allá por el rumbo del complejo gubernamental Bicentenario.

Al terreno bravo de la Azteca Lalo Gattás no llegó solo, lo hizo en compañía de Gerardo Illoldi, candidato a diputado federal por el distrito quinto con cabecera en Victoria capital.

En ese barrio popular los recibió el líder del comité vecinal, Gabriel Zúñiga, quien le externó que “hay irritación social en el sector ante el atraso en los servicios básicos de alumbrado público, el olvido de las áreas verdes y la promesa incumplida a la solución del agua”.

Zúñiga agregó: “Les dimos el voto de confianza y nos engañaron. En este gobierno municipal van tres alcaldes y ninguno ha cumplido lo que se prometió a nuestra colonia. Esta vez ya no nos vamos a equivocar porque Lalo Gattás si es de Victoria y conoce lo que le duele a nuestra gente y nuestra ciudad”.

Vale decir que esta fórmula de la alianza Juntos haremos Historia obtuvo un gran respaldo de la gente en sectores un tanto lejanos a las Aztecas como son Lomas de Calamaco, por el rumbo de la Cruz Roja, fraccionamiento Framboyanes. Ahí la lideresa Elsa Leyto dijo: “Con despensas, pintura, tinacos y hasta dinero nos quieren comprar la conciencia, pero la gente ya despertó y no queremos más gobernantes que solo vinieron a saquear a Victoria”. Y agregó que desde ahora los vecinos se sumarán a la promoción del voto masivo por Morena.

Dos.- Les comparto que se ve lejano que Ricardo Monreal, líder de los morenos en el Senado de la República pueda operar en corto la desaparición de poderes en nuestro Tamaulipas.

Los senadores opositores a Morena no quieren ir -como se los ha pedido Monreal- a sesión extraordinaria para poner a votación la desaparición de poderes.

Entonces se ve difícil que los morenos logren despojar de la gubernatura al reynosense Francisco García Cabeza de Vaca.

Una vía para que Morena y la Cuarta Transformación logren quitar al licenciado Cabeza de Vaca de la gubernatura es que el 6 de junio ganen la mayoría de las diputaciones, obtengan así el control del Congreso de Tamaulipas y el primero de octubre, al medio día, decreten que Cabeza de Vaca no tiene fuero.

Eso, desde mi perspectiva, está complicado para Morena desde el hecho de que la tienen muy difícil. Y en buena parte porque tienen candidatos impresentables para las diputaciones locales. Tienen algunos perfectamente desconocidos. ¿Algún lector me puede decir por ejemplo el nombre del candidato a diputado por el Distrito 15 de Ciudad Victoria, o por lo menos a que se dedica esta candidata ¿o es candidato? Yo, que dizque soy columnista político tuve que ponerme a investigar el nombre. Me lo proporcionó un candidato a regidor de Victoria. Otro detalle es que dejaron sin candidaturas a personajes que tienen años, muchos años militando en la izquierda lopezobradorista tamaulipeca. Y les digo nomás un nombre: la maestra Nora Hilda de los Reyes. Ella buscó ser candidata a diputada. Y pues nada, de nada. Y nueva en la izquierda y en Morena no es.

Ahí ya luego les digo quien va a ser diputada local de Morena, llueva, truene o relampaguee. Y muy fácil, la dama en cuestión va primera en la lista de candidatos plurinominales de Morena. NOS VEMOS.

azahel_jaramillo@hotmail.com