Los lunes resultan ideales para los políticos que gustan de golpes mediáticos en su perversa intención de jugarle el dedo en la boca a una ciudadanía que, para desgracia de ellos, cada día es más inteligente a la hora de decidir su voto.

Y si, comenzó calientito, con la puesta en circulación de una presunta encuesta que le da 10 puntos de ventaja a la candidata del PAN a la alcaldía de Victoria sobre su más cercano perseguidor, según Arias Consultores Pilar Gómez Leal obtendría el 32 por ciento de los votos y el de Morena, Eduardo Gattas un 22 por ciento, lo cierto es que dichos resultados parecen la respuesta de otra presunta encuesta que no solo hace ganador al candidato de Morena con muchos más puntos sino que coloca en segundo lugar al candidato de un partido que se llama Redes Sociales Progresistas y en tercero al del PRI lanzando hasta el cuarto al PAN, obvio, los seguidores del tricolor igual difunden encuestas y en todas suben y suben en las preferencias, dicen ellos, la razón es la desilusión por los punteros que no han hecho bien las cosas desde sus respectivos puestos de poder, no saben gobernar pues.

Para ser sinceros, ni una, ni otra, ni la otra encuesta están registradas ante la autoridad electoral, es más, ni parecen estudios serios y si me apuran ni las características de sondeos tienen, pero hay algo que debemos tomar en cuenta, a conveniencia han tenido eco en la fanaticada de cada uno de los partidos o candidatos que dicen disputarse en el poder en este municipio y ahí está el detalle.

El peligro, de todo esto, no es que lleguen a engañar a la ciudadanía, la verdad es que digan lo que digan las encuestas y los candidatos el voto se motiva por otras variables lejanas a las mismas, el riesgo es que los poquitos fanáticos que tienen uno y otro aspirante se crean estos números y luego quieran exigir verlos reflejados en las urnas a fuerza, reclamarlos con violencia como ya ha ocurrido en otras elecciones.

Una situación similar se vive en los 43 municipios del Estado, en casi todo el país donde hay interés por la elección, todos los partidos sacan sus presuntos estudios y los difunden con ganas de pegar en el ánimo de sus electores, pero ni ellos se las creen.

A que vamos, a que si los resultados de cada encuesta fueran una sentencia de lo que va a ocurrir el día de la elección pues necesitaríamos tener de tres a cuatro alcaldes por municipio, es decir, mucho de lo que se difunde son puros sueños guajiros de los aspirantes a los cargos de elección popular o sus equipos que con mentiras quieren llegar al poder.

Hay algo más, para dar a conocer esta clase de estudios se supone, y solo se supone, que esta clase de estudios se tienen que registrar ante la autoridad electoral, sin embargo nadie hace ni siquiera la simulación para darle formalidad al tema.

Por eso lo preocupante de tantas encuestas y resultados tan diversos de las mismas, la lógica dice que si fueran serías habría uniformidad en sus resultados, pero los mismos solo hablan de políticos sin escrúpulos, que quieren ganar al costo de lo que sea.

La recomendación ante esta irreverencia, simple, no hay encuesta más verdadera que los votos, que los resultados en las urnas y esas lo esperan el próximo seis de junio, ya falta poco así que ni caso tiene entrarle a ese juego…

FACULTAD DE LA UAT RECIBE CERTIFICACIÓN DE COEPRIS COMO ESCUELA SEGURA… La Facultad de Enfermería Victoria (FEV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibió el distintivo Escuela Segura, otorgado por el Comité Estatal de Seguridad en Salud a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

El distintivo Escuela Segura se otorga por la atención y el cumplimiento permanente de los protocolos y de las medidas de protección sanitaria para evitar la propagación y contagio de la enfermedad de COVID-19.

La Directora de la FEV-UAT, Mtra. Laura Roxana de los Reyes Nieto, recibió al personal de la comisión sanitaria, quienes visitaron las instalaciones y verificaron los protocolos de seguridad para el regreso seguro a clases presenciales.

Este proceso tiene como meta asegurar que los protocolos se estén llevando a cabo de manera adecuada y segura, además de proporcionar a los estudiantes la garantía de que los riesgos de contagio de COVID-19 han sido disminuidos.

Al haber cumplido con los parámetros requeridos, la COEPRIS otorgó a la FEV-UAT la aprobación que garantiza que la escuela cuenta con todas las medidas sanitarias, identificándola con el distintivo de Escuela Segura.

Esto permite realizar un regreso gradual, responsable, voluntario y seguro a las aulas, priorizando la salud física y emocional de la comunidad educativa, con acciones de prevención de riesgos ante la contingencia por COVID-19.

La Directora de la FEV-UAT destacó que las acciones responden al trabajo institucional que impulsa el Rector José Andrés Suárez Fernández para brindar a toda la comunidad universitaria las mejores condiciones de salud y prevención de contagios.

Recalcó también que este logro se ha conseguido con el apoyo del personal docente, administrativo y de servicios, que ha sido parte fundamental para proporcionar una escuela segura a estudiantes, docentes y trabajadores.

