Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al final del siglo pasado se pusieron de moda los debates entre candidatos a la presidencia de la República, Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, un panista, abogado, y “aspirante” a la presidencia de la República, en ese debate, hizo cera y pabilo de los otros contendientes, su figura creció tanto que se pensó que podría llegar a ser Presidente de la República hasta que, repentinamente, “se enfermó” y no regresó a la escena pública hasta que perdió la elección con el PRI encabezado por un gris Ernesto Zedillo Ponce de León, el otro candidato era Cuauhtémoc Cárdenas.

De aquella farsa de la política mexicana se hicieron caricaturas, memes les dicen hoy y hasta chistes, uno de ellos relata de la mujer que llega a la iglesia a casarse por cuarta vez, el padre le reclama su desfachatez de querer contraer nupcias vestida de blanco y la fémina le responde: “Porque todavía conservó mi virginidad padre, mire, me case con un alcalde y ya sabe, al principio me seguía a todas partes, me cortejaba, prometía de todo, me perseguía como a sus candidaturas, pero cuando se le cumplió ya no supo que hacer, el segundo fue un Diputado y esos no saben más que levantar el dedo, después me case con un político aspirante a la presidencia de la República y fue pura lengua, así que ahora me casaré con uno de Hacienda, porque eso sí, te co…men porque te co…men”.

De la experiencia del 1994 que le detallo, más las del 2000, 2006 y 2012, queda claro que los debates públicos entre aspirantes a puestos de elección popular no sirven de nada, si acaso para presumir lo lengua larga que son los políticos, de cómo se pueden llegar a vender, su cinismo y ya.

Trataré de explicarme, Diego Fernández de Ceballos después de ese debate, apoyado por Carlos Salinas y por el sistema, según la percepción ciudadana, llegó a ser Diputado Federal, Senador, presuntamente novio de una muchachita a la que le mando pavimentar hasta el acceso a su rancho y hoy puede presumir que a sus fiestas de cumpleaños acude el Presidente, algunos ex presidentes y políticos de todos los niveles y de todos los partidos.

En el 2000 ganó el debate Vicente Fox a un gris Francisco Labastida, el resultado fue un sexenio de vergüenza, se agudizó la corrupción, se registró la primera ocasión que se “escapaba” El Chapo Guzmán de una cárcel de alta seguridad y los medios detallaron que hasta se compraron toallas de 4 mil dólares en uno de sus innumerables viajes, eso más los negocios de los hijos de la esposa del presidente y cosas peores, vaya, caímos como en peores momentos comparados a cuando nos gobernaba el PRI.

Para el 2006 el ganador del debate fue Andrés Manuel López Obrador o Felipe, según su percepción, y fue el panista Felipe Calderón quien se alzó con la victoria, conocemos de sobra el resultado, un sexenio manchado de sangre, corrupción, incapacidad para atrapar a los delincuentes, de impunidad, desaparecidos y, se dice, de un gobernante que no se despegaba de la bebida.

El 2012 el debate lo ganó otra vez López Obrador pero el presidente fue Enrique Peña Nieto con los resultados que ahora vivimos y son suficientes para vislumbrar que el PRI está en la lona, por lo menos hasta hoy, y luego ganó otra vez el debate López Obrador y es presidente en un sexenio que apenas va a la mitad y todavía no se puede calificar, pero ya muchos lo sufren.

Vamos pues, con lo dicho se trata de hacer conciencia, de que usted y yo no nos dejemos apantallar por como debatan los aspirantes a Diputados, federales o locales o a presidentes municipales ahora que se han puesto de moda estos eventos, porque además en esos actos no hay tiempo de explicar las propuestas, tampoco de debatirlas, en realidad solo son un duelo para saber quién es más cínico o quién tiene la lengua más larga.

En lo personal, opino lo de siempre, es mejor que los candidatos entreguen sus ideas y proyectos de Estado a expertos en las diferentes áreas y sean estos lo que desmenucen y exhiban como viables o simples sueños guajiros lo que proponen y lo hagan unos días antes de la elección para que el ciudadano se guíe por realidades no por palabras como hasta hoy ha sucedido o, por lo menos, que no se vayan a hacer los sorprendidos en los gobiernos.

Más puntos en contra de los debates es que en la percepción ciudadana el ganador es quien más grita, quien más descalificaciones lanza a su oponente, quien más promesas hace, aunque las haya obtenido de un sueño provocado por quien sabe que cosas.

En resumen, la invitación es a reflexionar en serio el voto porque nuestro municipio, Estado, o el mismo país, ya no están para experimentos, ni para entregarlo a quienes se luzcan con discursos sin fundamento, no, requerimos proyectos firmes porque recuerde siempre una cosa, en su sufragio va parte de su futuro, el de sus hijos, familia, vecinos, y muchos más, usted ya sabe cuál es la apuesta, de usted depende si ganan los buenos o solo quien sea más cínico y tenga la lengua más larga…

NUEVO COMANDANTE DEL EJERCITO EN NUEVO LAREDO… El presidente municipal Arturo Sanmiguel Cantú asistió como invitado de honor a la toma de posesión y protesta de bandera del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Roberto Pérez Ceja, nuevo Comandante de la Guarnición Militar de la Plaza de Nuevo Laredo, dicha ceremonia militar se realizó en las instalaciones del 16° Regimiento de Caballería Motorizado y habla de la confianza de las autoridades federales en las municipales y la intención de estrechar lazos en beneficio de la población de esta región.

El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Pablo Alberto Lechuga Horta, Comandante de la Octava Zona Militar, tomó la protesta a Pérez Ceja, frente a autoridades militares, federales y municipales y el acto tuvo el objetivo de que los diversos mandos militares a cargo de distintas tropas se presentaron y pusieron a las órdenes del Comandante de la Guarnición Militar de la Plaza de Nuevo Laredo.

Pérez Ceja es originario de Jalisco, en su trayectoria: ingresó como cadete al Heroico Colegio Militar en 1984, oficial de estado mayor en Saltillo Coahuila y Villa Hermosa; subjefe de estado mayor en el cuartel general 15° zona militar Zapopan Jalisco y en Mexicali, fue jefe de curso en la Escuela Superior de Guerra. Comandante de los 75 y 68 Batallones de Infantería, representante en la Delegación Mexicana como agregado militar y aéreo en la Embajada de México en la República de Italia, director del centro de adiestramiento regional en Mazatlán, por mencionar algunos.

Por la parte municipal asistieron a la ceremonia el secretario del Ayuntamiento, José Ramón Ibarra Flores; director de Gobierno, Roberto García Capistran; director de Protección Civil, Omar Enríquez Sánchez; Consul General de México en Laredo Texas, Juan Carlos Mendoza; entre otras autoridades.

