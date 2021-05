Por Felipe Martínez Chávez

Güémez, Tamaulipas.- Lo dice quedito, tan suave que pareciera que busca complicidad con el reportero, cuando deja escapar sus preferencias políticas.

Lupe Carrizales, de 74 años, acaba de saludar al candidato del PRI a diputado por el V distrito, Enrique Cárdenas del Avellano, cuando dice:

-Me han querido arrastrar pa’l monte ¡pero no me dejo!

-¿Cómo?, ¿cómo?

-Soy priísta y me quieren llevar para otro lado, pa’ otro partido. Siempre he votado por el PRI.

En esta cabecera, tierra del filósofo “del mismo nombre”, Enrique gastó suela en busca de más votos a su favor, cuando faltan 20 días para los comicios. Llegó desde las ocho de la mañana y se fue después de la una, para continuar en Victoria.

Muy leve pero cojea. En la víspera se recetó 12 horas de caminata en comunidades de Hidalgo, la zona de Santa Engracia y Villagrán. Resiente dolor en la rodilla izquierda, pero no va a parar, dice.

En su opinión el trabajo directo, contacto con la gente y “la calidad moral”, son los factores que llevarán al triunfo, y no el enorme gasto en propaganda “de aquellos que creen que con eso van a llegar más lejos”.

Resume quien ya fue diputado federal, local y alcalde de la capital:

-Las lonas (domiciliarias) no votan, por eso no soy muy partidario de eso.

Más adelante saluda a Doña Sarita Guajardo. Lo esperaba, le abre el portón de su casa y dice: “Soy priísta, siempre lo he sido”, y comenta sobre la lona tricolor que ya tiene sobre la cerca.

-Desde que está aquí, en el DIF de Güémez (administración de Morena) ya no me miran muy bien.

Es lo que menos le preocupa, dice la mujer de 82 años nacida en el ejido “Manuel López” de San Carlos, pero vecina de esta comunidad de filósofos en la última década.

Sector poniente de la cabecera, ahí donde hay tuberías de drenaje desde hace 14 años, pero el sistema no funciona porque la laguna de oxidación quedó más alta que los colectores. Fraude.

El tema de campañas es familiar para Cárdenas del Avellano. Ganó dos escaños del Congreso de la Unión y una por la presidencia de Victoria. Al Congreso local llegó por la vía de representación proporcional, aunque le tocó hacer proselitismo en los 43 ayuntamientos como dirigente del CE del PRI que era “y estoy aquí por tercera ocasión para diputado federal”.

Conoce de aguacates y hace una advertencia a los ciudadanos, principalmente burócratas, para el día de la elección.

-Tengan cuidado, no tomen ninguna boleta que les vayan dar ya cruzada. Vamos a andar vigilando porque es un delito con cárcel de cinco años sin derecho a fianza.

-¿Hay indicios de eso?

-Pues ya los conocemos (a los contrincantes). Más vale decirlo hoy que después lamentarlo. Nada más que sepan.

-De los de enfrente ¿aquí se da la coacción al voto?.

-Hay muchas sinvergüenzadas. Ya sabemos cómo trabajan, rompiendo lonas y quitando, lo cual no es mi estilo porque las lonas no votan.

SE MANTIENE AL MARGEN DE LA “GUERRA SUCIA”

Por lo visto hay muchos tricolores en esta comunidad donde, “todo lo que sube tiene que caer a menos que se quede arriba”, o “si no llovió para el día último, es que no llovió en el mes”.

En uno de esos callejones de agua encharcada y lodo, vive la familia Gaytán Rodríguez, como se presentan con el candidato.

Y ella se adelanta para decir:

-Nosotros recibimos a todos (los candidatos), pero siempre hemos votado por el PRI.

Güémez ha tenido tres alternancias partidistas. La última, del Movimiento de Regeneración Nacional, no “llenó” a los ciudadanos y dejó un mal sabor de boca.

Y continúa la plática con el candidato priísta que se promueve casa por casa. No le fue mal.

-Morena y el PAN se dan hasta con la cubeta ¿qué opina de esa guerra sucia?

-Cada quien usa sus estrategias. Me he mantenido al margen. Lo más crítico que he sido es decir que los servicios públicos, sobre todo en ciudad Victoria, que lo padecemos todos, son deficientes.

Agrega:

-En lo particular no soy de andar anotando a nadie, pero si le buscan y le rascan, encuentran. No me he querido meter, me he mantenido al margen totalmente.

Más sobre el municipio de Victoria:

-Lo están haciendo muy mal y que espero que ya se componga de una vez por todas. Creo que ha sido una administración pésima que ha dejado mucho que desear. La verdad no sé cómo tengan cara para decir que ahora sí, si no lo hicieron en tres años y cinco de gobierno estatal, ¿quién les va a creer que lo pueden hacer en los próximos tres años?.

Y pone un ejemplo clásico “del rancho”.

-Es como el marranito del ejido Los Tripones, en Soto la Marina, que es trompudito y le amarran el hocico, pero ¿ya se le acabó lo trompudito? No, siguen siendo trompudos.

-Se acercan las elecciones ¿hay temor de fraude?, ¿alguna mano negra?

-Espero que no. He platicado con los consejeros y personas encargadas del INE, espero que las cosas se hagan transparentes.

Manifiesta que ya tienen a los “casilleros” o representantes de casilla, a los que capacitaron también.

-Vamos a contabilizar acta por acta, cotejar con los números que tenemos, tomar fotografías de las lonas que se pegan en las casillas para que sea el sustento al final de cuentas, no vayan a salir, como dicen allá en mi rancho, de que a Chuchita la bolsearon.

-¿Ya preparados para la elección?

-Totalmente listos. Tenemos representantes al 100 por ciento de cobertura. Fuimos uno los primeros en entregar la documentación, y hablo del PRI en los 43 municipios.

-¿Qué le dice a las oposiciones?

-Nada más que hagan las cosas bien. Más división no hay que la que hace el señor Presidente, que cree que puede andar de candidato. Esto no es así. El Presidente es el Presidente.

El último mensaje de Enrique va encaminado a la burocracia de los niveles federal, estatal y municipales.

-Que su voto sea en conciencia. Muchas veces les han hecho firmar papeles y copias. No es válido, es pura presión psicológica. Salgan a votar y nada más tengan cuidado que no les dan boleta tachadas, porque vamos a andar vigilando.