Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un “cuento de Pepito” conocido ya hace varias décadas ilustraba de que el famoso joven mintió en la escuela diciendo que su padre “tocaba la tambora” en un antro de vicio, y cuando su progenitor le reclamó lo dicho Pepito solo alcanzo a decir “es que me dio pena decir que eres político”.

Tal vez hoy que no hay medida para poner adjetivos entre los candidatos y sus equipos de trabajo cobre vigencia el famoso cuento de Pepito, aunque justo es decirlo hay todavía quienes quieren dignificar la praxis política y se aferran a modelos de antaño con propuestas de interés para los ciudadanos, y eso debe ser motivo de esperanza de que “no todo está podrido en Dinamarca”.

En otro orden la directora de CONAGUA Blanca Jiménez Cisneros deja de serlo el último día de mayo para asumir la Embajada de México en Francia, y con ella se va también el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional Jorge Zavala Hidalgo, aunque él para la cátedra en la UNAM.

Y todo indica que el sucesor de la directora de CONAGUA será Germán Martínez, que ya se caló como director del IMSS pero no le gusto la forma en que querían que lo manejara.

Este jueves esperan en el sur del estado al dirigente de MORENA Mario Delgado, para apoyar a los candidatos a diputados y alcaldes de ese partido, y en especial a quien ha sido su “mozo se estribo” y que busca la reelección como diputado federal Erasmo González Robledo.

El ex alcalde, ex diputado y ex senador Gustavo Cárdenas Gutiérrez que hoy busca la diputación local del 15 distrito (Victoria Sur) con la camiseta de Movimiento Ciudadano, recibió con calma la encuesta donde él encabeza las preferencias y dice que solo es la fotografía del momento.

Malo, muy malo, que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos rebajara la calificación de seguridad de aviación en México, lo que originó una fuerte caída de las aerolíneas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y coloca a nuestro país en el grupo de Bangladesh, Pakistán y Tailandia.

El argumento para la rebaja de calificación fue que no se cumple con los estándares establecidos por un grupo de aviación de las Naciones Unidas.

bladijoch@hotmail.com