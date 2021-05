Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria.- Eduardo Gattás Báez, candidato de Morena a la alcaldía de Victoria desmintió a sus adversarios que lo esté financiando el corrupto de Xicoténcatl González Uresti, ahora subsecretario de Salud del Gobierno del Estado.

Abordado por los reporteros, aclaró las versiones que señalan que le paga su campaña el ex alcalde que dejó en bancarrota las arcas de la capital, y todo lo adjudicó a una «guerra sucia» en su contra porque saben que va a ganar

Es más, dijo que «estoy en primer lugar, con 18 puntos arriba (de su oponente del PAN Pilar Gómez Leal), por eso me están atacando».

Más adelante lanzó un «ya basta de pleitos de rancho» y dijo que seguirá con su estrategia de «a un atraque una propuesta».

Es decir, por cada difamación que le hagan presentará a la comunidad una propuesta de solución a los problemas de la ciudad.

Con ello pretende reducir la «campaña negra» que los opositores han emprendido en su contra, dijo, porque sienten que les lleva mucha ventaja.

«Victoria necesita propuestas no pleitos callejeros, la campaña orquestada en contra mía y de mi familia no se vale. La gente quiere escuchar soluciones a sus demandas de agua, pavimentación, luz y servicios públicos, que el actual gobierno no les cumplió», dijo.

Xicoténcatl González Uresti es subsecretario de Salud y dejó una estela de corrupción a su paso de dos años por el ayuntamiento, cuando fue obligado a renunciar.

Finalmente, Gattás dijo sentirse seguro que ganará las elecciones del 6 de junio.