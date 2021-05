Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- Los candidatos a gobernador de Nuevo León, Clara Luz Flores, de Morena; Adrián de la Garza, del PRI; y Fernando Larrazábal, del PAN rechazaron de última hora acudir al debate organizado por el periódico El Norte, de Grupo Reforma.

Los tres candidatos acusaron al medio de ser “manipulador”, “falto de objetividad” y de favorecer al candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, quien fue el único presente en el debate al que denominaron “Encuentro Ciudadano”.

Cuando faltaban menos de 20 minutos para la reunión, programada para las 19:00 horas de este martes, el moderador comunicó las ausencias y anunció sólo a García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, quien estuvo sin acompañantes en el estrado frente a 70 consejeros del diario.

En una carta que envió al medio, Clara Luz Flores Carrales, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León (Morena, Verde, PT y Nueva Alianza), anunció que se abstenía de participar al considerar que no sería “evaluada con objetividad”, a causa de las diferencias que el medio tiene con el partido que la postula.

“El motivo para no asistir al encuentro ciudadano de El Norte es por considerar que, en este momento, no existen las condiciones para que mi participación sea evaluada de manera objetiva, ya que es pública y abierta la diferencia de su casa editorial frente a las políticas y posturas de uno de los partidos que integran la coalición que me postula como candidata”, dijo.

Sin hacer mención directa al hecho, Flores Carrales se refirió al desencuentro permanente que tiene Grupo Reforma, al que pertenece el diario regiomontano, con el presidente Andrés Manuel López Obrador como se observa a diario en expresiones de las dos partes.

Por su parte, De la Garza Santos, de la coalición Va Fuerte por Nuevo León (PRI-PRD) publicó un video en el que tildó al medio de “manipulador” y, sin mencionar nombres, lo acusó de posicionar a Jaime Rodríguez “El Bronco”, hace seis años, lo que resultó en un gobierno deficiente. Ahora quiere hacer lo mismo con Samuel García, afirmó.

“Sin ninguna ética profesional mienten sistemáticamente a los ciudadanos que aún creen en sus publicaciones. Por ejemplo, en la columna Fricasé, que es escrita por los dueños del periódico, en ella, deciden llamarme Adrián de la Farsa”, dijo, con la publicación en la mano.

El priista cuestionó las encuestas de El Norte, pues muestran “datos que difieren mucho de la realidad” y explicó que se abstenía de acudir a la cita porque “no es un espacio objetivo para el intercambio de ideas”.

Asimismo, anticipó que, próximamente, el diario lo atacará para descarrilar su proyecto político.

Por su parte, Larrazábal Bretón, de Acción Nacional, también envió una carta a El Norte para señalar que acudirá a sus invitaciones sólo “cuando haya piso parejo”, sin mencionar al emecista, a quien considera que ha sido favorecido por la publicación.

“Es mi sentir que su medio de comunicación ha tenido una tendencia favorable hacia una de las opciones políticas y que esto ha sido reiterativo a lo largo de la campaña estatal. Es por ello y con mi respeto a todos los lectores y consejeros de esta casa editorial, que he decidido declinar participar en el encuentro de ideas que ha organizado el medio que usted representa”, dice.

En su monólogo ante los consejeros, García Sepúlveda expuso sus propuestas de campaña y, por momentos, se tomó a risa tener que hablar solo dirigiéndose a presidios vacíos, para seguir el formato del encuentro, en el que el moderador, también, daba mensajes a invisibles participantes.

Al finalizar el fallido evento, El Norte publicó en su página que los candidatos del PRI, PAN y Morena se habían aliado para boicotear el encuentro ciudadano.

“Adrián de la Garza, del PRI; Clara Luz Flores, de Morena, y Fernando Larrazabal, del PAN, se unieron para boicotear el Encuentro Ciudadano entre candidatos punteros a la Gubernatura de Nuevo León, organizado por Grupo REFORMA”, publicó Grupo Reforma en sus sitios informativos. (Luciano Campos Garza/Apro).