Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues ahí tienen que una afamada empresa regiomontana de Encuestas, “Massive Caller” el 19 de abril salió a decir que Eduardo Gattas, de Morena, iba arriba en intención del voto sobre Pilar Gómez, del PAN.

Han transcurrido varios días de campaña, con recorridos de ambos candidatos por diversos fraccionamientos, barrios, colonias y ejidos, y señalamientos en las “benditas redes sociales” (frase imperdible de AMLO), y ahora este domingo 2 de mayo la misma casa de encuestas señala: la panista Pilar Gómez aventaja con 31.5% al morenista Eduardo Gattas que tiene 28.7% de porcentaje en intención del voto.

Vale decir que de los once personajes que son candidatos a la Presidencia Municipal de Victoria, solo la candidata panista Pilar Gómez y el candidato morenista Lalo Gattas Báez, han pasado por la experiencia de las urnas, por la experiencia de caminar a 42 grados de calor por barrios y ejidos en busca del voto.

Pilar, ya anduvo en campaña para legisladora. Y ganó la elección. Lalo, dos veces anteriores (una para legislador y otra para alcalde). Y perdió en las dos. Yo creo que en esta elección hay tres fuertes: Pilar del PAN, Lalo de Morena y Alejandro Montoya del PRI.

Y bien, tan intenso como el momento político actual está el calorón en Ciudad Victoria, así que mejor les comparto.

A finales de los años 70tas Proceso (número 43) entrevistó al Gral. Bonifacio Salinas Leal, dos veces Gobernador, una de Baja California, la otra de Nuevo León. Consiga la revista.

Y entre risas Salinas Leal cuenta la anécdota con el General Alejo González:

-Una vez Alejo se soltó hablando de puros triunfos, y le dije: oye Alejo, pero tú nomás los triunfos cuentas. ¿Y las derrotas que tuvimos? Tuvimos varias… Pero Alejo contestó: Esas que las cuenten aquellos hijos de la chingada que nos ganaron… ¿por qué las vamos a contar nosotros?

Ahora aquí tienen una colección de frases matonas de la política:

“Buenos gobiernos, generan buenos votos”. Ing. Enrique Cárdenas del Avellano, ex alcalde de Ciudad Victoria, ex presidente estatal del PRI, ex legislador federal y actual candidato a Diputado Federal del PRI.

“Lo peor que le puede pasar a un Gobierno es ser responsable de acciones de gente que no sabe responder a la confianza que se le otorga”. Ing. Américo Villarreal Guerra, Gobernador de Tamaulipas (1987-1993).

“Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los pendejos”, solía escuchar con frecuencia en mi niñez”. Lic. Antonio Martínez Torres, ex diputado local y federal, ex presidente estatal del PRI, ex secretario estatal de la Sedesol y papá del actual alcalde interino de Monterrey, N.L.

“Quien vive vengándose es esclavo de su propia venganza”. También de Toño Martínez Torres.

“Todo perro tiene su dueño. Cuando esté ladrando y eso te cause malestar, no atosigues al perro para callarlo. Mejor habla con el dueño”. Lupita Perea Almanza, ex secretaria estatal de Gestión Social del PRI, actual candidata a regidora del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

“En política no llega el que tiene más amigos, sino el que tiene menos enemigos”. También de Lupita Perea.

“En política no hay que romper, hay que desanudar”. Fernando Rodríguez González, asesor del diputado federal Manuel Muñoz Rocha y presunto operador del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, ex secretario general del PRI nacional.

“En política no hay que dar por hecho lo que no está hecho”. Fernando Rodríguez González, también.

“En política los amigos son de mentiras. Los enemigos de verdad”. Lorenzo de Anda. Libro ‘Setenta máximas políticas’, editorial Diana, 1993. De Nuevo Laredo, Tamaulipas, ex rector de Universidad Autónoma de Nuevo León.

“El buen político debe estar en buenos términos con la prensa, porque tu buena fama te la hacen pinole en dos semanas”. Manuel Garza González, ‘El Meme’, ex secretario general adjunto del PRI nacional y pre candidato a gobernador de Tamaulipas, papá de la periodista de TV Mónica Garza.

“Nunca dejé una cosa para el día siguiente. Se me presentaba y así resolvía el problema. Cuando hubo planteamientos de estudiantes, de ejidatarios, de industriales, pues nos arreglamos muy rápidamente”. Don Enrique Cárdenas González. Gobernador de Tamaulipas, 75-81.

“En política, como en todo, te quieren o no te quieren”. Ésta es mía. Y una más: “Nadie puede escapar a su Biografía”.

Dos.- La fórmula del PRI recibió el respaldo de habitantes de la colonia Américo de Juárez y del Fraccionamiento Luis Quintero y en el diálogo con los vecinos expusieron sus propuestas encaminadas a mejorar el rumbo de nuestra capital en servicios públicos de calidad, abastecimiento del agua en los hogares, reactivación económico, generación de empleos, apoyos a la salud y a la alimentación.

Los candidatos priistas Alejandro Montoya Lozano, candidato a alcalde de Victoria; las candidatas a diputadas locales Elly Filizola González y Maricela Guajardo Maldonado, Enrique Cárdenas del Avellano, candidato a diputado federal por el 05 distrito y el Presidente Edgar Melhem Salinas, presidente estatal del priismo escucharon quejas de los vecinos.

En ese mismo diálogo con los victorenses Enrique Cárdenas del Avellano dio a conocer sus propuestas en cuanto a Generar Bienestar y Prosperidad; Construir un Mejor Futuro para las Familias y Recuperar Tamaulipas, como sus tres ejes en su campaña. (NOS VEMOS).

