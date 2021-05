Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las marchas o caravanas de apoyo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por más participación que tengan de poco o nada servirán en su defensa jurídica, pero, es obvio, no son infantiles y saben que ese no es el objetivo, el PAN anda en campaña y no se podían permitir el lujo de quedarse en casa en pleno proceso electoral y menos de brazos cruzados ante la embestida de Morena que a través de la Cámara de Diputados, más por línea, odio o venganza que con conocimiento de causa, decidieron aprobar el Juicio de Procedencia contra el mandatario estatal y, aunque lo nieguen, con la intención de lograr votos a su favor ya que es imposible que hayan leído más de nueve mil hojas en dos días que fueron citados.

Claro que tampoco le afecta mucho a la situación legal del gobernador el que Morena, a través de sus militantes destacados y cada que pueden, diga que Cabeza de Vaca ya no es titular del ejecutivo estatal, que el Congreso del Estado debe acatar lo dispuesto por la cámara de Diputados y nombrar un sustituto, la verdad es que solo son puros deseos y odios entendibles, nada más.

Si es culpable o inocente el gobernador las autoridades correspondientes lo decidirán en su momento, lo que no debe suceder, en calidad de mientras, es quitarle su investidura nomás para averiguar si es culpable de delitos que no tienen nada que ver con sus funciones, es decir, si es gobernador lo pueden investigar por delitos federales y por la presunta evasión al fisco, ya que nada tiene que ver el Estado en esas tareas y por lo tanto no puede interferir o bloquear las mismas, en nada afecta que desempeñe sus funciones y al mismo tiempo siga su proceso.

Vamos, ya la Cámara de Diputados puso al alcance de la Fiscalía General de la República a Francisco García Cabeza de Vaca, ya lo pueden investigar y procesar por los delitos que le achacan, lo que no puede ni debe hacer la cámara es declararlo culpable de cometer delitos, esas son tareas del poder judicial y este podrá decidir como llevar a cabo su trabajo.

Parece sencillo para todos, los de Morena dicen que solo nombren un sustituto y lo apresen, los del PAN dicen que el Congreso de Tamaulipas defiende su soberanía y ya, la verdad es que ni uno ni otro podrá tener razón hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto.

¿Qué va a pasar?, eso es lo que no sabemos aunque parezca predecible, por ello urgirá que pronto se pronuncie al respeto el Poder Judicial, que le den certidumbre al Estado, por ejemplo, y solo para pintar un escenario hipotético, ¿qué pasaría si la Corte admite la controversia del Congreso del Estado y se lleva meses en resolverla como ahora ocurre con el tema de la alcaldesa de Victoria que fue nombrada por el Congreso desde el año pasado?, algo más, que pasa si la Corte rechaza la controversia se pronuncia en contra del Congreso del Estado pero ampara al gobernador para que siga su proceso en libertad?, ¿perdería su derecho a ocupar el cargo?, le insisto, son escenarios hipotéticos.

Ahora, más allá de lo que suceda con el gobernador lo que a todos nos debe preocupar es la buena marcha del Estado, el tema legal que se traen en las cúpulas ya lo resolverán ellos en las instancias correspondientes, pero, quién le puede dar seguridad a los inversionistas para que sigan generando empleos, quien se hará cargo de la seguridad pública, cómo habrá de decidirse que hacer en los temas que sean relevantes en los próximos días, o a quien rendirán cuentas los funcionarios, de esa certidumbre hablamos para que todo marche bien.

En el México moderno es inédito lo que ocurre, también para la democracia, la vida y fortaleza de las instituciones porque, al final del día, a todos nos debe quedar claro que las acciones de la Cámara de Diputados federal no hacen culpable al gobernador ni las medidas del Congreso local lo purifican, aceptar a ciegas esos dictámenes es tanto como permitir se administre la ley por mayoría de votos o mano alzada, que es obvio que muchos quieren caer en esa tentación sin embargo no es prudente en estos tiempos, sería una aberración.

Dicen los de Morena que se nombre un sustituto y si resulta inocente de los cargos que le imputa la Fiscalía que regrese a su puesto de gobernador, sin embargo eso suena hasta ilógico, le doy un ejemplo, ayer en México se declaró inocente, después de muchos años preso, a un presunto narcotraficante que supuestamente era reconocido como fundador de un cártel, se imagina usted que separaran al gobernador y al final no le pudieran comprobar los cargos, por eso le digo, la situación no es tan sencilla como parece y la Corte tendrá que dejar un precedente al respecto.

Por lo demás, no se distraigan, usted y yo tenemos mucho que hacer al respecto, estamos en un proceso electoral y ante una situación de crisis qué, por lo menos, nos obliga a estar pendientes de lo nuestro, a no caer en provocaciones y, sobre todo, a tener la paciencia y esperar a que se defina quien tenga que hacerlo para, a partir de ahí, las cosas nos resulten mejores.

POCOS, PERO ALGUNOS ALCALDES SI TRABAJAN… En la XXXIV Asamblea General Ordinaria de ANGADI, Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados Criadores de Fauna, estuvo de invitado de honor el presidente municipal de Nuevo Laredo, Arturo Sanmiguel Cantú, quien lejos de entrarle a los temas de la grilla presentó datos sobre la temporada cinegética en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, se explicó que la actividad se recupera ya que se gestionaron 90 cintillos más que en la temporada anterior.

Pero hay algo más, para no quedarse paralizados y sortear la pandemia del Covid-19 las juntas de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), se realizaron de forma virtual y se aprovechó para una reunión con los administradores de las aduanas de Colombia y Nuevo Laredo, con el fin de solicitar facilidades de atención para impulsar el turismo cinegético extranjero que deja miles de millones de dólares en derrama económica para toda la región.

Igual participó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) que presentó las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por sus siglas en inglés) Facility, proyectos para iniciar trabajos con el tema de las ganaderías sustentables, en 10 Estados del país, pero solo se autoriza en comenzar en un estado, eligiendo a Tamaulipas, ya aquí se encuentra la sede nacional de ANGADI.

Al final se realizó el informe del balance general de parte de Tesorería e informe del Consejo de Vigilancia y se aprobaron los temas con un Reconocimiento especial que el alcalde Arturo Sanmiguel Cantú entregó al Rancho Ganadero Diversificado ‘Charreteras’, la constancia SaniTamPro, por cumplir el protocolo de buenas prácticas de sanitización, convirtiéndose en el primer rancho certificado en Tamaulipas.

En las reuniones participaron también Josefina Almanza Sancen, Jefa de Distrito Desarrollo Rural número 154, Ricardo Palacios, presidente del Consejo de Vigilancia de ANGADI, Rolando Peña, tesorero de ANGADI, Homero García, secretario de la CNOG e Ignacio Pérez, secretario de ANGADI.

