Por David Zárate Cruz

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un juez federal otorgó la suspensión provisional (de inmediato) al senador Ismael García Cabeza de Vaca, para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) levante el bloqueo de cuatro cuentas bancarias, tres en Banregio y una en Banorte, esto hasta el 4 de junio, fecha en que se decidirá si se otorga o no la suspensión definitiva en el juicio de amparo 677/2021.

El Juez Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Reynosa (el mismo que protegió al gobernador de Tamaulipas contra la orden de aprehensión de la FGR), acordó que “al no existir en este momento elementos suficientes que justifiquen la falta de disposición de recursos del quejoso, debe concederse la suspensión provisional, para el efecto de que las autoridades levanten el bloqueo de las cuentas aperturadas, las tres primeras en la Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, y la última en Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte”.

El Juez señaló en su acuerdo que la “la decisión que debe prevalecer en tanto se resuelva lo relativo a la suspensión definitiva, luego de que las autoridades rindan su informe previo y alleguen los elementos necesarios para que este órgano de control constitucional se cerciore sobre si la concesión en definitiva de la medida tendría algún menoscabo al orden público e interés social.

«Cabe precisar que la medida se concede siempre y cuando la inmovilización de las cuentas no haya sido ordenada por diversa autoridad de las señaladas como responsables en la demanda de amparo, ni se encuentren vinculadas a una investigación o procedimiento de naturaleza penal, no es el caso fijar garantía para que surta efectos la medida cautelar señalada, pues hasta este momento no existe tercero perjudicado que pudiera resultar afectado con su otorgamiento».

Cabe destacar que el juicio de amparo iniciado es contra la Presidencia de la República y otras autoridades, y en donde se reclaman los párrafos noveno, décimo y décimo primero del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con motivo del bloqueo de las cuatro cuentas bancarias, y ese será el fondo a resolver en el juicio, cuya sentencia podría emitirse el próximo 29 de junio.