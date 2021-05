Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La licenciada Pilar Gómez ya lo dijo: la recta final de su campaña en pos de la alcaldía de Victoria será de intensos recorridos por colonias, fraccionamientos y ejidos. Tiene hasta las 12 de la noche del miércoles 2 de junio para hacerlo.

Pilar Gómez es Licenciada en Derecho egresada del Tec de Monterrey; casada con el victorense Leopoldo Bello, madre de familia y por ahora dedicada por entero a ganar simpatías para lograr su objetivo: la Presidencia Municipal de la capital de Tamaulipas.

Nos comentó la candidata del Partido Acción Nacional que el saludar casa por casa a los ciudadanos, le permite conocer sus necesidades, visualizar la realidad de cada quien para ya como alcaldesa de Victoria hacer el mejor trabajo y conseguir lo mejor para la ciudad.

«Vamos a seguir trabajando, conectando con la gente, ir de casa en casa, visitando y recogiendo las necesidades de la ciudadanía, estos días serán de caminar, caminar y caminar, porque es la única manera de conocer las necesidades de las personas», comentó la licenciada Pilar Gómez.

Pilar Gómez ha dejado en claro que la suya es una campaña flexible, “porque vamos recogiendo las necesidades de la gente, he sido congruente toda la campaña, y las propuestas no quedarán en el olvido, las estudiamos con tiempo, son viables, no quedarán en el olvido, no es mi estilo”.

Dos.- Fuerte prospecto a la alcaldía de Victoria es el candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Eduardo Abraham Gattás Báez, quien según reporte de Wikipedia nació en Ciudad Victoria el 23 de julio de 1967, conocido también como Lalo Gattás, es un político, empresario y funcionario público mexicano, reconocido por haber oficiado como diputado suplente del Congreso del Estado de Tamaulipas por el XV Distrito Electoral entre 2014 y 2016.

Dice Wikipedia que Gattás, “es la tercera generación de árabes en la capital de Tamaulipas. Cursó una carrera en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Vinculado con el Partido Revolucionario Institucional, en la década de 1990 ocupó diversos cargos dentro del partido​ y en 1999 tomó protesta como regidor en el Cabildo del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, cargo que ocupó hasta 2001.​

“En el año 2000 se convirtió en Secretario General del Movimiento Territorial en el estado de Tamaulipas y seis años más tarde trabajó como coordinador Territorial Electoral en el sur del estado y como representante de Roberto Madrazo Pintado, candidato presidencial del PRI en 2006. Ese mismo año ofició como subsecretario del Comité Directivo Estatal del partido”.​

En 2014 ocupó el cargo de diputado suplente según el principio de mayoría relativa del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, en representación del XV Distrito Electoral. ​ Dos años después presentó su candidatura a diputado local representando el mismo distrito7​ y oficializó su afiliación al partido Movimiento de Regeneración Nacional.​ En 2018 presentó su candidatura a la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria por la coalición Juntos Haremos Historia, formada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, refiere dicho sitio de internet.

¿Y qué dice Gattás en su Face? Dice: “Este 6 de junio #VotaTodoMorena y defendamos juntos la esperanza de Victoria”.

“Ayer visité a mis amigos de las colonias Casas Blancas y Estudiantil y gritaron juntos ser Territorio Morena. Estamos listos para hacer historia”.

Tres.- Destacada es la campaña que encabeza Adriana Lozano Rodríguez, quien es candidata a diputada federal por el Distrito 4 en Matamoros, así lo muestran las más recientes encuestas donde los candidatos de Morena tienen amplia ventaja para ganar la Cámara de Diputados.

Adriana Lozano sostuvo que “este 06 de junio el pueblo de México protegerá la transformación en las urnas; para seguir profundizando el cambio verdadero y que este llegue a todos los rincones del país”.

Durante su encomienda en la Cámara Baja; Adriana Lozano mostró su agrado al aprobar la creación del Padrón Nacional de Usuario de Telefonía Móvil; el cual servirá para combatir los delitos de extorsión, secuestro y acoso. NOS VEMOS.

