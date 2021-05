Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La subsecretaria de Educación Básica en la SET, Magdalena Moreno Ortiz informó que los padres de familia coincidieron en que todavía no hay condiciones seguras para el regreso a las escuelas de Tamaulipas.

Informó que el pasado fin de semana el titular de la SET Mario Gómez Monroy sostuvo una reunión con los padres de los alumnos de la zona sur, quienes manifestaron su rechazo al regreso a clases presenciales porque tienen miedo de que pueda surgir un brote de coronavirus al interior de las escuelas.

Los padres de familia quieren ser vacunados y que vacunen a los niños antes de que se reactive la educación presencial en el Estado, puntualizó Moreno Ortiz.

“Las manifestaciones que recibimos son en el sentido de que aún no hay condiciones porque los padres de familia nos mencionan que ellos y sus niños deben ser vacunados antes de iniciar las actividades escolares”.

Comentó que otra cosa que preocupa a los papás de los alumnos es cómo se podrá controlar el comportamiento de los niños en los espacios de convivencia a la hora del recreo, por ejemplo o cuando juegan futbol o cualquier otra actividad donde puede haber contacto físico.

“Otra cosa que nos manifestaron con mucha frecuencia es que si nosotros como adultos hemos podido adoptar otro tipo de comportamiento en la interacción en los espacios sociales, pero cómo le van a hacer con los niños a la hora del recreo, pedirles que no abracen a los otros niños, que no juegues al futbol, que no se toquen, entonces será difícil restringir todas estas limitaciones en los espacios de convivencia”.

La titular de la subsecretaría de Educación Básica dijo que todas esas inquietudes manifestadas son muy válidas y que la SET toma con mucha seriedad antes de tomar decisiones respecto a las actividades escolares presenciales.