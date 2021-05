Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dicen los que desprecian la política que cada uno de los pueblos tiene el gobernante que merece, su argumento es que los corruptos compran los puestos a su propia gente, con despensas, dinero vacunas, pensiones, apoyos diversos y, al final, ya cuando están en el poder, todo lo cobran a precio de oro.

Aunque duela puede ser la verdad, solo el pueblo elige con su sufragio a quien darle poder, hacerlo responsable de su presupuesto, sus leyes y, lamentablemente, nuestro voto desde hace muchos años lo decidimos más por intereses personales que con la idea de que a todos nos vaya mejor, que nuestros hijos tengan mejor futuro.

Sin embargo, también hay que decir que los que comulgan con esos dichos se olvidan de algo esencial, los que se disfrazan de políticos no le entregan a la gente los apoyos con la sentencia de que van a robar, quitar todo el dinero posible, vendernos a la delincuencia o cosas parecidas, al contrario, afirman que nos irá mejor, que ahora si van a echar a los corruptos de los gobiernos, que van a cambiar aunque cuando terminen sus administraciones todo siga igual, o peor.

Por supuesto, a esta situación hay que agregar que los hombres del poder también intervienen en cada elección, ahora mismo en Nuevo León, Estado que parecía perdido para Morena, ha intervenido la Fiscalía General de la Republica anunciando investigaciones contra los otros candidatos, quieren votar, ni duda cabe, y pretenden mostrar poder, como lo hacía en el pasado el PRI y el PAN, tratando de doblar a los enemigos.

Existe algo más en el ambiente que evita a la ciudadanía elegir mejores personas al poder, la política está deteriorada, tanto, que es muy común vender el voto o cambiarlo por promesas de trabajo, despensas, vacunas o apoyos diversos, esto resulta porque las promesas de campaña casi nunca se cumplen al grado que quien vota considera que de todas formas le irá mal, gane quien gane y es mejor asegurar un provecho aunque a la larga no lo sea.

Por supuesto que tienen razón, no hay como confiar de los políticos porque las condiciones de nuestros pueblos y familias lo confirman, es más, si nos dicen que son ladrones, asesinos o corruptos siempre consideramos que pueden ser peores y por nuestra cabeza no pasa la posibilidad de que exista realmente alguno bueno, que si los hay, pero no nos damos la oportunidad de conocerlos porque no traen despensas ni dinero bajo el brazo.

Pese a todo, hay algo indiscutible, si nos merecemos lo que nos prometen, es decir, merecemos tener una ciudad sin baches, con agua potable, mucho empleo, iluminadas y sin basura pero eso solo lo lograremos con los políticos bien preparados, con quienes sepan y quieran hacer las cosas, por eso le insisto que se olvide de partidos y los investigue a todos, que vea el trabajo de cada uno de ellos para que sepa en cual confiar, con cuál hubo buenos resultados, porque tampoco crea que hemos tocado fondo, tal vez hemos pasado lo difícil pero, como dice el meme, puede venir lo peor, la muestra es que muchos que merecen más la cárcel que el poder van a aparecer en las boletas electorales, hay políticos que quieren los presupuestos y el poder nomás para fregarnos, por eso le reitero, de no aplicarnos para elegir bien los que ganen si pueden ser peor…

ENTREGA UAT NUEVA GENERACIÓN DE DOCTORES… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. José Andrés Suárez Fernández, presidió de manera virtual la ceremonia de graduación de la generación 2020 de egresados de la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”.

En el evento transmitido mediante las plataformas digitales, el Rector entregó reconocimientos a quienes egresaron de la generación 2020 de la Licenciatura en Médico Cirujano y de los programas de profesional asociado en las áreas de Administración Biomédica, Rehabilitación Física y Laboratorista de Análisis Clínicos.

Mediante un videomensaje, el Rector Suárez Fernández expresó su reconocimiento a estudiantes y docentes por afrontar la adaptación a un ciclo escolar atípico debido a la pandemia de COVID-19.

Los felicitó por adaptarse junto a la Universidad a un proceso de enseñanza-aprendizaje distinto y poder concluir con satisfacción sus cursos, prácticas, servicio social y con gran orgullo graduarse como servidores de la salud.

Indicó que su trabajo profesional y desempeño laboral hará más grande a la Universidad, pues significan una carta de presentación para la sociedad en lo general.

“Deseo felicitarlos y decir que ese compromiso será permanente en el ejercicio profesional en el área de la medicina y el cuidado de la salud. Somos una institución comprometida con la calidad de sus trabajos, por lo que el programa académico del que hoy egresan es un programa calificado de calidad por los sistemas de la Universidad”, subrayó.

Por su parte, el Director de la Facultad de Medicina Tampico, Dr. Enrique Álvarez Viaña, felicitó a los graduados y agradeció a los padres de familia la confianza que han depositado en la Universidad para la formación profesional de sus hijos.

En este marco, expresaron un mensaje los alumnos con mayor promedio de la generación, Melisa Muñiz Acuña y Sergio David Moctezuma, quienes agradecieron el apoyo de familiares, maestros, amigos y todos aquellos que los impulsaron a seguir adelante.

Asimismo, hicieron uso de la palabra el Dr. Rómulo Almaraz Aguirre como padrino de la carrera de Médico Cirujano 2020, y la Dra. Lorena Juárez, madrina de la generación de Profesional Asociado, quienes felicitaron a los graduados por alcanzar la meta deseada a pesar de los obstáculos, y porque portarán con orgullo el nombre de la facultad y añadirán reconocimiento y valor a nuestra Universidad, desempeñando su labor al ser una pieza esencial en el desarrollo de la sociedad.

