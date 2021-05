Por Agencias

Monterrey.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Samuel García Sepúlveda propuso que sean creados libros de texto especiales para Nuevo León, de acuerdo “a su propia cultura”.

Según declaraciones que dio a maestros reunidos hoy en su día, el abanderado emecista, dijo que la Secretaría de Educación Pública impone desde el centro del país lo que los estudiantes de Nuevo León deberían aprender, según declaraciones que reproduce la prensa local.

“Cada Estado tiene su vocación, tiene sus tradiciones tiene su cultura ¿Por qué me das el mismo libro que le das a Chiapas? Si tenemos otra vocación, somos otra región y no me tomas en cuenta como Estado.

“Lo que yo quiero inculcar en mis emprendedores la cultura del esfuerzo, de trabajo, la cultura del doble idioma ¿Por qué me atas al centro si aquí somos mejores, esa es la duda?», dijo García Sepúlveda ante los profesores de las secciones 21 y 50.

Consideró que el gobierno central no debe de imponer a la entidad los contenidos que se deben asimilar en las escuelas.

“A pesar que somos una Federación, de que los Estados somos libres y autónomos, el centro nos obliga y la Secretaría de Educación Pública nos pone lo que allá un chilango cree que Nuevo León debe educar”, dijo.

Esta no es la primera vez que García Sepúlveda recurre a regionalismos para buscar votos. Ya lo hizo con el tema del presupuesto y el agua que se comparte con Tamaulipas donde, dijo, “Nuevo León es primero”. (Luciano Campos Garza/Apro).