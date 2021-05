Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Francisco García Cabeza de Vaca reapareció esta mañana en Palacio de Gobierno, y luego de desacreditar el proceso de desafuero iniciado en su contra por la Cámara de Diputados dijo que “hay gobernador de Tamaulipas para rato… y vamos a sacar adelante a nuestro estado”.

Refirió que el del desafuero es un tema que ya resolvió el Congreso del Estado, “que como última instancia determinó la no homologación del juicio de procedencia votado por la Cámara de Diputados”.

En Tamaulipas, enfatizó, es un tema que ya concluyó y por tanto él sigue siendo el gobernador del estado.

García Cabeza de Vaca aludió y celebró una carta de la Federación de Gobernadores enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se traduce en un pronunciamiento y un exhorto muy firme para que se meta al fondo en lo relativo a la Fracción V del Artículo 111 constitucional.

Comentó que otros gobernadores podrían caer en una situación similar a la de él y por eso se le está diciendo a la Suprema Corte: “hey, no te vayas por encimita, vete al fondo del asunto y de una vez resuelve en pleno esta situación, para que no quede duda alguna. Es simplemente imposible imaginar que un partido que tenga mayoría simple en la Cámara de Diputados, es este caso Morena, pretenda tergiversar lo que está establecido en la Constitución, y que diga vamos a fabricar delitos y a poner y quitar gobernadores. Ellos no tienen esa facultad; los únicos que tienen la facultad para poder remover a un gobernador son los congresos locales”.

García Cabeza de Vaca añadió que la carta de los gobernadores es un llamado muy claro y muy directo a la SCJN “para que llegue al fondo del asunto y no sea rehén, jamás, de un gobierno federal o de una mayoría de un partido político, que quiera manipular la decisión de cientos de miles de mexicanos, en este caso aquellos que eligieron un gobernador en Tamaulipas”.

No solo hizo un reconocimiento a los diputados locales del PAN por su apoyo, sino también a los siete de Morena cuya abstención, precisó, se suma a la mayoría, “algo que fue contundente”.

Habiendo dicho antes que en una semana o en 10 días hará una gira por Estados Unidos y Canadá para promover a Tamaulipas y atraer inversiones, un reportero le preguntó si en su situación no tiene ningún impedimento para cruzar al lado norteamericano, y respondió que no solo no tiene pendientes allá, sino es algo que ya confirmó el abogado Tony Canales.

“Él fue fiscal en Estado Unidos, y no solamente hizo un rastreo sino también analizó todas las cortes. Allá no existe ninguna causa, nada que tenga que ver con un delito que se haya cometido o que esté en proceso, ni mucho menos.

“Fue muy claro en su declaración, y a mí me dio mucho gusto porque eso demuestra y señala que alguien está mintiendo, y los que están mintiendo son aquellos que empezaron a dar a conocer información con base en recortes de periódicos, en dimes y diretes y páginas de internet, sin demostrar un solo documento. Eso es algo muy lamentable, y en nuestro país no queremos regresar a ese pasado, un pasado que no queremos ni siquiera recordar, donde la persecución política era una plática recurrente, y pareciera ser que este gobierno es lo que está haciendo, no solamente aquí en Tamaulipas, porque estamos viendo que lo está haciendo en Nuevo León y en otros estados. Una intromisión directa para de alguna manera poder generar problemas en los procesos electorales, pero sobre todo persecuciones políticas contra los adversarios, aquellos que no piensan igual al Presidente de la República”.

De acuerdo con el gobernador, él siempre estuvo en Tamaulipas, trabajando en diferentes áreas, pero muy especialmente desde la Casa de Gobierno, “con la finalidad de no caer en tentaciones”.

Comentó que todas las áreas de gobierno y él han estado haciendo lo propio, cuidando siempre las formas “porque lo que menos quiero es que ahora me vayan a endosar un delito electoral, como se lo están endosando a todo mundo, así que seguiremos trabajando con todo mi equipo, con todo mi gabinete, como lo hemos hecho hasta el día de hoy”.

Refirió que ha sido muy cauteloso y muy cuidadoso de no caer en las prácticas que se están dando en otros estados de la República, en donde algunos han caído en delitos electorales.

“Imagínense, estar yendo a supervisar obras, que es parte de lo que estábamos haciendo, y ahora resulta que te lo estén endosando como delito electoral, si ya están presentado denuncias dizque por tarjetas para promover alguna candidatura, que no tiene nada que ver con la entrega de recursos”.

Desde el punto de vista de García Cabeza de Vaca el ambiente político se ha enrarecido mucho en el país y él no quiere abonar a eso, por lo que, dijo, va a ser muy respetuoso. Exhortó a los tres órdenes de gobierno, a los alcaldes y alcaldesas a respetar la ley electoral, para que este se convierta en un proceso democrático, con una gran participación de la ciudadanía y se pueda visualizar no solamente la participación sino también en buena lid se pueda dar el debate que se tenga que dar, incluidas las propuestas entre los candidatos.

“Yo voy a ser garante de esto, porque voy a poner el ejemplo, ya lo estoy poniendo. Y creo que quien también tiene que poner el ejemplo es el Presidente de la República, porque es muy lamentable que se vea una intromisión directa del gobierno federal. Y no lo digo yo, ya lo han manifestado otros liderazgos, inclusive de su mismo partido, el mismo Porfirio Muñoz Ledo que ha hecho señalamientos muy serios y muy delicados en torno a las violaciones constantes a nuestra Constitución”.