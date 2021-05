Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Después de no alcanzar la candidatura de Morena a la presidencia de Reynosa, Rigoberto Ramos Ordóñez retornó este miércoles al escaño que tiene en el Congreso del Estado.

-Nos estamos reincorporando, y vamos a defender los derechos de los tamaulipecos, como siempre lo hemos hecho -dijo.

-¿Sigue en la bancada de Morena?

-Sí, por supuesto. Ante el hecho de que tengamos diferencias el tema de que vendieron las candidaturas, porque es muy claro que las vendieron, no vamos a abandonar a Morena. Vamos a seguir en la lucha.

-Esta vez no fue candidato en Reynosa ¿va en la misma línea de buscarla?.

-Vamos a ver qué dice el futuro, por lo pronto a seguir trabajando.

Ramos Ordóñez dibujó un panorama muy sombrío para su partido en los comicios del 6 de junio, al tomarse decisiones equivocadas “por dinero que hubo de por medio”.

Dijo que a nivel nacional, de 15 gubernaturas, inicialmente se decía que ganarían nueve. A estas alturas la información dice que serán seis “y eso habla de una clara señal de que Morena va en picada por la mala designación”.

En relación con Tamaulipas se refirió a Reynosa (por donde fue precandidato), y comentó que “vemos un rechazo de la gente hacia Carlos Peña”, quien al final fue el amarrado.

Calificó que en aquella frontera “se dio una doble traición”, hacia Morena y el PAN entre la alcaldesa panista Maki Ortiz Domínguez y su hijo Carlos Peña Ortiz.

Hizo hincapié:

-Al final de cuentas la alcaldesa ¿hacia dónde va a jalar?, ¿hacia el lado del PAN o de su hijo?. Y el hijo el día de mañana ¿hacia dónde, con la mamá o con Morena?. Es una doble traición y hay que ser muy claros, van a seguir traicionando a los reynosenses.

-¿Cuál es el futuro de Morena?

-Muy complicado

-¿No crees que gane?

-No creo. Ya lo hemos dicho, veamos los perfiles de los candidatos. El mismo de Reynosa ¿qué experiencia trae? Ni laboral ni nada. No trae ningún tipo de experiencia.

-¿Vas a colaborar con los candidatos del PAN?

-No, no lo he dicho. No voy a colaborar con ningún candidato, con ningún partido.

– Están publicando…

-No, no. Pueden publicar lo que quieran. Lo he dicho muy responsable, la entrevista fue muy clara. Dije que no me voy a meter a la elección, no voy a respaldar a ningún candidato.

La pregunta fue muy clara ¿cuál de los candidatos tiene más experiencia? Y sería irresponsable en decir que ninguno, me voy a ver mal porque a final de cuentas me caiga bien o mal Gerardo Peña, son las credenciales que trae.