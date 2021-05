Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Es importante demostrarle a Victoria que estamos limpios”, dijo el candidato de Morena a la alcaldía de la capital, Eduardo Gattás Báez, luego de recibir su constancia de examen antidoping en que sale negativo a las drogas.

Y lanzó el reto a su principal contrincante (Pilar Gómez Leal):

-Que se haga el antidoping como nos lo hicimos todos los candidatos, solamente falta ella.

Junto con el examen anti drogas, exhibió una constancia de no antecedentes penales y un certificado de salud de que no padece enfermedad alguna.

Todo esto fue grabado “en vivo” y difundido por video en las redes sociales.

Los documentos hacen constar que el análisis químico no encontró en su organismo residuos de cuatro elementos: cocaína, metanfetaninas, barbitúricos ni marihuana.

A escasos días de finalizar campaña, Eduardo Gattás amplió el tema en entrevista con la periodista Claudia Vázquez, de Organización Radiofónica Tamaulipeca en su noticiario matutino de este martes:

-Mi único vicio es el café.

Respecto al llamado del IETAM de “bajarle” a la confrontación y guerra sucia que se da en el ámbito municipal, estuvo de acuerdo y se pronunció además porque el árbitro “imponga el antidoping para que seamos honestos, con las manos limpias y capacidad para gobernar Victoria”.

A preguntas de la directora de Noticias, manifestó que en estos días de campaña negra “de lo único que soy culpable es que estoy en el primer lugar de las encuestas”.

En su opinión “es inevitable lo que va a suceder el domingo 6 de junio, en que vamos a salir triunfadores” porque Victoria “se siente lastimada, olvidada y maltratada” desde 2016 en que el PAN llegó al poder estatal.

Aceptó que ya cuenta con seguridad personal en las jornadas de campaña, solicitada “a las instancias en las que tenemos confianza, el gobierno federal”, pero más que nada lo hizo por su esposa que lo acompaña permanentemente en las giras.

-Todo el día ando con mi esposa y ahorita esto ya se puso muy tenso. Solicitamos la seguridad, más que nada por mi esposa. Yo ando en la misma camioneta. Se sienten perdidos y nos están atacando.

Mandó un mensaje a los operadores de video del C-4 “a que se porten bien”, pues tiene conocimiento que “nos andan ubicando a través de la cámaras”.

Agrega: “Les pedimos que ya dejen de usar las cámaras para localizarnos en las colonias donde andamos, para mandarle la información a la Secretaría General”.

A la pregunta de si el ex alcalde Xicoténcatl González Uresti lo apoya en su campaña, Gattás Báez dejó bien claro el tema:

-Nada más decir que, si lo tienen como subsecretario con camioneta blindada, seguridad, con canonjías, por lógica el que lo tiene es el Gobierno del Estado.

Eso es lo que puedo decir. A mí que no me vengan a querer acercar a alguien. Lo conozco como doctor porque es buen doctor, pero como político no.

Volvió a incitar al Gobierno del Estado a “que saque las manos del proceso y nos deje trabajar a gusto con el electorado. Somos los únicos que estamos caminando y tenemos marchas de 300, 400 y 500 personas en mañana y tarde”.

Comentó haberse reunido con trabajadores de la Comapa, los que le pidieron que cuando llegue a la presidencia haga una reestructuración de todo el personal administrativo para sanearla. El organismo debe a la CFE alrededor de 70 millones de pesos y por tal motivo de un momento a otro la ciudad se quedará sin agua.

La empresa paraestatal ya cortó el suministro de energía a las oficinas centrales de la Comapa. Pronto retirará el servicio en las estaciones de rebombeo.