Por Agencias

Ciudad de México.- La conductora Laura Bozzo solicitó un amparo ante las versiones de que la Fiscalía General de la República (FGR) ya judicializó una carpeta en su contra por defraudación fiscal de aproximadamente 15 millones de pesos, delito recientemente calificado de grave, que amerita prisión preventiva oficiosa.

El caso se desahogará en el Decimosegundo de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México. Fuentes federales señalaron que el expediente se presentó ante un juez de control con sede en Almoloya de Juárez.

Por el momento, Rosa María Cervantes Mejía, juez titular del Décimo Segundo le concedió la suspensión provisional para que no sea capturada por algún delito que no amerite la prisión preventiva, de lo contrario, el recurso solo surtirá efectos para que su libertad personal quede a disposición de la jueza de amparo en el lugar donde sea recluida.

Además, la conductora tendrá que pagar una garantía de 12 mil pesos en un plazo no mayor a cinco días para que surta efectos la medida cautelar.

La juez fijó el próximo el próximo 17 de mayo a las 14 horas para que se lleve a cabo la audiencia incidental, y en la que decidirá si le concede o no la suspensión definitiva, sin embargo, las autoridades ministeriales pueden impugnar el fallo para que el caso pase a manos de un tribunal colegiado.

En su demanda, Laura Bozzo reclamó las órdenes de aprehensión y comparecencia, de los jueces adscritos a cinco diversos centros de justicia federal en la Ciudad y estado de México y dos autoridades administrativas.

Señaló que el pasado 3 de mayo, diversas personas que se ostentaron como agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR se presentaron en su domicilio, argumentando que tenían una orden de comparecencia y/o aprehensión librada en su contra sin precisar mayor dato, “motivo por el cual me encuentro en estado de incertidumbre jurídica al no conocer los motivos y fundamentos legales de la orden que pretenden ejecutar en mi contra; máxime que no he sido llamada a juicio a fin de conocer y desvirtuar en su caso las acusaciones que existen en mi contra” dijo la conductora. (César Arellano y Gustavo Castillo/La Jornada).