Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los del Partido Revolucionario Institucional (PRI) saben muy bien de lo que hablan al decir que si bien confían en las autoridades electorales debe aclararse qué sucedió con las miles de boletas que no aparecieron (6,136 de ayuntamientos y diputaciones locales).

A decir de los priistas que comanda EDGAR MELHEM SALINAS, no basta que los jerarcas del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) establezcan que no hubo continuidad en algunos folios y que se solicitó la reposición de boletas a la empresa que las imprimió.

Y es que la situación tiende a volverse turbia debido a que hay antecedentes de las trampas que se cometen cuando, desde el poder, se tiene el objetivo de adulterar la voluntad popular.

A ello llegan a contribuir los entes electorales que funcionan a modo, siguiendo la directriz que se les marca.

En un sistema como el nuestro la mano del gobierno en lo electoral en modo alguno es política ficción.

De ahí que no es fortuito que en el IETAM, en el pasado reciente, un par de consejeros presidentes renunciaran, en circunstancias que siembran suspicacia.

En ese sentido, se documenta lo sucedido a JESÚS HERNÁNEZ ANGUIANO, quien asumió la función de presidente del Instituto en el 2015 y tuvo que renunciar en diciembre del 2017.

Parte de lo que ocurrió es que HERNÁNDEZ ANGUIANO, junto a sus compañeros consejeros, dieron el aval, en calidad de Secretario Ejecutivo del organismo electoral, a ALFONSO TORRES, pese tener el antecedente de que ocupó un cargo directivo en el Partido Acción Nacional (PAN).

Por supuesto que eso no fue cosa menor si lo vemos desde la perspectiva de los intereses que se manejan en los comicios.

Ni modo que el panista en mención se mandara solo y que el abogado JESÚS, experto en derecho electoral, ignorarla las consecuencias de dar el visto bueno al personaje señalado.

Ahí tenemos también el caso de MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, el cual dejó su función en diciembre del 2018, pretextando problemas de salud aunque una versión distinta da cuenta que no resistió la presión que se ejercía sobre él, seguramente desde la administración estatal.

Lo sucedido derivó en la selección del consejero presidente, JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, el cual entró al quite en el 2020 para hacerse cargo del actual proceso electoral y lo que sigue, si es que no corre la suerte de sus anteriores colegas.

Cabe mencionar que al frente del Instituto estuvieron de interinas TANIA GILSELA CONTRERAS LÓPEZ y MARIA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.

En ese sentido, desde el 2015 a la fecha el IETAM ha tenido 5 consejeros presidentes y al menos 3 secretarios ejecutivos, una posición que es harto peleada debido a que desde ahí se arma la operación.

Si bien sería un exceso hablar de que el organismo local electoral es una extensión del gobierno, tampoco se les puede dar un cheque en blanco a los consejeros dados los antecedentes que existen.

Recordemos que no hace mucho le hicieron la vida imposible a Fuerza por México (FXM), sin que hubiera un motivo de peso para aplicar rudeza innecesaria a fin de evitar su participación en los comicios en base a un procedimiento administrativo que, dicho sea de paso, habían cumplido los dirigentes partidistas.

De modo que si vemos con ojo crítico lo que ha ocurrido puede entenderse lo de las denuncias públicas realizadas por actores políticos, en cuanto a las boletas electorales que no llegaron a Tamaulipas pese a que tendrían que estar en los paquetes foliados.

Por ejemplo, surgen preguntas cuando se explica desde el IETAM lo que pasó en el municipio de Río Bravo, a través de un comunicado, que en una de sus partes establece: “Es importante aclarar que en ningún momento se detectó ningún robo ni mucho menos alguna sustracción de boletas electorales en ninguno de los consejos municipales con motivo del desarrollo de las actividades descritas; particularmente en el caso del Consejo Municipal de Río Bravo, no se generaron ni se recibieron, entre otros, un block de 100 folios (054,001-054-100) de la elección de ayuntamiento, no obstante, a la conclusión de la integración de los paquetes electorales sobraron 15 boletas, por lo que no fue necesario solicitar la producción de boletas adicionales”.

Para empezar es impreciso eso de “entre otros”, en tanto que en el municipio señalado, el block que se cita es el único que no apareció. ¿Cuáles son los otros que no se recibieron? Conste que se refiere a Río Bravo.

Además, vale cuestionar ¿por qué se dio ese aparente faltante de 100 boletas de los folios de referencia?

Entendemos que fue un error de la empresa Gráficas Corona JE S.A. de C.V. ¿Esta dentro de la “normalidad” que sucedan éste tipo de fallas? Y ¿acaso es normal que sobren 15 boletas?

En realidad es más lo que puede preguntarse en cuanto a las boletas faltantes de paquetes que fueron enviados a municipios, incluido el de Victoria.

De modo que no exageran el PRI y Morena cuando piden, con diferente matiz, que la autoridad electoral despeje las dudas.

AL CIERRE

El golpeteo y la “guerra” de encuestas esta fuerte, previo a la suspensión de actividades proselitistas y la entrada al tiempo de reflexión.