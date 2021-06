Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Qué hay que saber para estas elecciones del próximo domingo? Para empezar que hay que tener ya bien ubicada, guardada y resguardada la credencial de elector. De preferencia ya no la traiga ni en su cartera ni el carro. Y si el amor de su vida, compañía de vida, relación de noviazgo o algo semejante le va a otro candidato, a otro partido, o si es “amlover”, y Usted no, pues asegurarse que (él o ella) no sepan dónde está la dichosa identificación. Estos no son días de confiarse en nadie. Ni (y que me perdone Dios) ni sus hijas, hijos, nueras o yernos). Tampoco del compadre o la compadre… púes si no lo pudieron convencer a Usted por quién votar no les tenga nadita de confianza.

Como segunda recomendación: ubique desde ya onde mero queda su casilla de votación. Y es que estos compas del Instituto Federal Electoral y los del IETAM al menos en mi caso les ha dado por cambiar la ubicación de mi casilla de votar. Como por 15 años la casilla de un servidor estuvo ubicada en el mismo lugar, en la misma calle y con la misma gente. Pero de repente un día, pácatelas… llegué y la dichosa casilla ya no estaba en el lugar de siempre. Eso fue hace dos años, ahora que ganó la Presidencia de la República Ya Saben Quién. Del 2 Simón Bolívar Colonia Sosa cambiaron mi casilla para la Colonia Mainero.

Esa mañana-a dos cuadras del sitio- me encontré sentado en la banqueta a un individuo con chaleco del INE. Sin bajarme del carro -ya ven cómo está eso de la inseguridad- le preguntó por mi casilla.

“Ahí, bajando el barranco”, me respondió, seco, tajante y cortante.

De hecho, así le puse a mi columna de esa ocasión: “Ahí, bajando el barranco”. Luego para las últimas votaciones, reubicaron la casilla.

Y como tercera recomendación, tenga muy pero muy en cuenta que va a haber Ley Seca, sábado 5 y domingo 6 de junio…. Y no va a poder, para festejar, comprarse unas cervezas, ni un tequila, ni tampoco un vino tinto. Y si ese sábado o domingo y logra comprar alguna bebida de esas, debe saber primero que se la van a vender a precio de oro, segundo que puede ser una bebida alcohólica adulterada, y tercero que puede ir a parar al fresco bote porque lo que es la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional, van a andar a la caza de violentadores de la Ley Seca, no tanto porque quieran hacer prevalecer la Ley y el Orden, sino porque al sorprenderlo a usted de delincuente, si se descuida, le van a hacer perdediza su cartera y todas las cheves y tequilas que traiga usted se las van a decomisar… ¡para una vez acabado su turno laboral de vigilancia, repartírselas entre ellos y sus mandos superiores!

Así que ya sabe, blinde su INE, ubique con anticipación su casilla, y hágase de su alcohol antes de haya esa infame Ley Seca. Están advertid@s.

Dos.- Estas elecciones del próximo domingo 6 de junio están pero si bastante interesantes en lo que respecta a la Alcaldía de Ciudad Victoria.

En la boleta electoral para ese muy importante cargo tendremos, para empezar a cuatro mujeres. Y ellas son, en orden alfabético, Blanca Anzaldúa, Pilar Gómez, Gabriela Millá y Gloria Nelly Pérez.

Las cuatro con trayectoria profesional. Las cuatro madres de familia. Las cuatro muy dinámicas siempre. Con afán de servir a la gente. Y hay algo más que caracteriza a las cuatro: Han en sus diversas profesiones. Y están decididas a ganar las votaciones para convertirse, buscando ser una de ellas, alcaldesa de Victoria, si el voto popular las favorece.

Blanca Anzaldúa, es una maestra muy empeñosa, ya ha tenido cargos estatales de mucha responsabilidad como es el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

Pilar Gómez estudió para abogada en el prestigioso Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, convirtiéndose en la Notaría Pública 187. Se desempeñó con gran tino y entusiasmo como Alcaldesa interina de esta ciudad capital y trabajó con mucho ahínco para mejorar día con día el funcionamiento de esta ciudad capital.

​Gabriela Millá nació en la Ciudad de México estudió la carrera de Licenciada en Ciencias de la Comunicación en esta capital y se considera “orgullosamente UAT”. Ha sido Coordinadora de Producción y Conductora de Televisa Matamoros.

Gloria Nelly Pérez, es licenciada en Ciencias de Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por varios años se desempeñó como muy profesional conductora de noticias en un prestigiado canal de la televisión en cd Victoria, capital de Tamaulipas. NOS VEMOS.

