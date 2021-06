Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Varios factores incidieron para que se diera el triunfo de Morena en los comicios del pasado domingo, en cuanto a las alcaldías más importantes del estado, con excepción de Tampico y, hasta hoy, 16 de las 22 diputaciones de mayoría y 7 de las 9 de carácter federal.

En principio, la marca que representa Morena ligada al presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, es fundamental para que se perfile una nueva reconfiguración política en donde, por primera vez en la historia de la entidad, puede tenerse un poder legislativo con mayoría de legisladores afines y militantes de la izquierda.

Lo sucedido no puede entenderse sin la política social de la Cuarta Transformación (4T) impulsada por el jefe del ejecutivo federal en beneficio de amplios sectores poblacionales.

En modo alguno es fortuito que las casillas de votación se vieran abarrotadas por adultos mayores y jóvenes entre otros segmentos que reciben beneficios.

La regla es que los buenos gobiernos dan votos a los candidatos y partidos que están alineados con dicha administración; en contraparte, las gestiones que hacen mal su labor abonan al repudio de los ciudadanos y ello deriva en bajo respaldo en las urnas.

Y es que cuando los ciudadanos son agraviados y no expresan su descontento de manera abierta, esperan la primera oportunidad para dejar sentir su capacidad de dar y quitar.

Sucede en el actual gobierno estatal, de extracción panista, perdió la brújula y los servidores públicos de alto rango, en lugar de marcar la diferencia con las administraciones priistas anteriores, mostraron su insensibilidad, deficiente capacidad de servicio, autoritarismo y marcado partidismo.

A ello habrá que sumarle el infame despido de miles de empleados, al inicio del actual sexenio, el control de los liderazgos locales a los que se obligaba a que operaran para el albiceleste, cuando así se requirió y el ajuste por medios judiciales de los adversarios incómodos, varios de los cuales están en prisión al ser detenidos “en caliente”.

Y ni que decir de la utilización de las dependencias públicas para hacer labor partidista, forzando a los empleados a eso, aunado a los negocios que ahí se originaron, incluida la venta de plazas, principalmente en Educación y Salud.

Además, hay evidencia de que el grupo dominante colocó a su parentela y amigos en puestos claves en donde fluye el recurso monetario.

Entre los excesos que se documentan esta atacar, por los medios disponibles, a las autoridades locales que no se alinearon y, en general, colocar en cargos de elección popular a los cuates o marionetas, por ejemplo, el caso del alcalde con licencia, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI.

Propios y extraños saben que el ahora subsecretario de Salud, en realidad era el que firmaba en su condición de munícipe y por eso el grupo en el poder le permitió hacer cualquier cantidad de desfiguros y hasta con la “feriecitas”, junto a miembros de su familia.

Lo sucedido en los comicios del domingo en Victoria, en donde el PAN perdió la alcaldía es consecuencia de éste y varios desprecios más a los capitalinos, verbigracia tener a la ciudad abandonada hasta que llegó el proceso electoral pero ya era demasiado tarde.

Habrá que subrayar que el gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, utilizó parte de su tiempo en jugar a las vencidas con la federación animando un choque frontal con LÓPEZ OBRADOR que, a la postre, no trajo el menor beneficio para Tamaulipas.

Lo que si se dio fue una serie de denuncias hacia el mandatario estatal que lo colocaron en una evidente situación vulnerable por lo de la pérdida del fuero y hasta la emisión, por parte de un juez, de una orden de aprehensión.

Ni modo que lo anterior se haya constituido en una fortaleza del panismo durante la contienda electoral. En ese sentido, el desgaste fue notable y el jefe político albiceleste tuvo necesidad de bajar el ritmo de su activismo y, en ocasiones, prácticamente desaparecer del escenario político.

Tampoco debe minimizarse la división que se dio al interior del PAN que trajo consigo el fuego amigo y la consiguiente desbandada de figuras de la talla de la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ y el exilio del ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL.

Cierto que en las elecciones del día 6 los candidatos de Morena hicieron su labor y se reconoce su esfuerzo, con sus respectivos matices pero, en lo general, se beneficiaron de la popularidad de una marca y del personaje con el que se asocia. Ni que decir del papel que jugaron las condiciones adversas en que se encuentra, en la actualidad, el panismo y su jefatura.

AL CIERRE

Visto está que el que parte y reparte, se queda con la mayor parte, al menos eso establece la voz popular.

Medio apretado pero le puede venir a modo al virtual ganador panista del 05 distrito con cabecera en Victoria, OSCAR ALMARAZ SMER.

Sucede que la reciente adquisición del blanquiazul pudo “agandallar” a sus compañeros de fórmulas a las diputaciones locales y a la alcaldía porque sacó mayor cantidad de votos.

Sin negar su activismo, labia y que sabe cobrar favores a la “raza” y vender esperanza, bien pudo amarrar lo suyo en las estructuras panistas y priistas y dejar que se diera e incluso animar el llamado voto cruzado para abrir posibles negociaciones futuras con los ganadores de la contienda.

No quiere decir que el ex priista haya sido determinante en los números positivos que tuvo Morena en candidaturas pero no debe descartarse la posibilidad de las “travesuras” de OSCAR.

Los que saben aseguran que el que traiciona una vez suele hacerlo más veces.

+.Celebró EDUARDO GATTAS BAEZ su victoria y se apersonó en el edificio de Avenida Francisco I. Madero con calle Hidalgo, para hablar con representantes de la prensa y reiterar que cumplirá sus compromisos y que, el suyo, será un gobierno incluyente.