Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ante miembros del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que no habrá más impuestos, derivado de la reforma fiscal que se avecina y adelantó que el tercer paquete de inversiones en infraestructura será anunciado pronto en Palacio Nacional.

Antonio del Valle Perochena, presidente del organismo del sector privado, comentó que el encuentro con el mandatario mexicano fue “positivo, con una conversación franca, abierta”. Al salir del Museo Kaluz, ubicado en el Centro Histórico de la capital de México, López Obrador señaló que en el encuentro, que duró más de dos horas, se habló de la reforma fiscal que hará su gobierno.

“No van aumentar los impuestos, quedó muy claro no van a aumentar los impuestos y no vamos a llevar a cabo ninguna acción que afecte al sector privado, al contrario vamos poniéndonos de acuerdo para trabajar juntos y seguir avanzando en cuanto el desarrollo del país”, dijo.

Del Valle Perochena detalló que la reforma fiscal no incluirá incremento de impuestos, sino que el gobierno federal está pensando en modificar las leyes en la regulación fiscal, pero pensadas en el pequeño contribuyente.

“En cómo aligerar el cambio de los trámites a los pequeños contribuyentes y es lo que está trabajando la Secretaría de Hacienda”, agregó.

El representante del Ejecutivo federal señaló que pronto se dará a conocer en Palacio Nacional el tercer paquete de proyectos de inversión en infraestructura. Los dos anteriores suman 525 mil millones de pesos distribuidos en 68 proyectos.

“Fue muy buena reunión. Se reafirmó el deseo, la voluntad de trabajar juntos, de promover la inversión privada que es fundamental, no se puede desarrollar el país sólo con la inversión pública, se requiere de la inversión privada, y se llegó a un buen acuerdo, fue una reunión amistosa”, apuntó López Obrador.

“No hubo ninguna diferencia, ninguna confrontación, fue todo en armonía yo le agradezco mucho a los empresarios del país”, agregó.

Destacó que México tiene una situación muy especial en la actualidad, pues “es uno de los países con más oportunidades para la inversión nacional y extranjera, sobre todo en lo que tiene que ver con inversión, con producción, con comercio”.

Señaló que se seguirá aprovechando las ventajas del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Está creciendo la inversión extranjera, está creciendo la economía, hay estabilidad macroeconómica y algo que es muy importante hay bienestar y paz social. En México no hay confrontación, no hay enfrentamientos en las calles, miren como estoy, no traigo nadie aquí, nadie, nadie, nadie”, dijo.

Por su parte, Del Valle Perochena respaldó al presidente López Obrador al señalar que el gobierno federal busca “cómo aprovechar esta coyuntura qué es irrepetible. El mundo está viviendo un rebote de la economía general como México no es ajeno, pero México tiene una gran oportunidad de aprovechar su situación geográfica, la vecindad con Estados Unidos, para que este rebote no sea temporal sino que logremos llevarlo a un crecimiento de mediano y largo plazo”.

Detalló que tanto el sector público como el privado buscan que el crecimiento de entre 6 y 8 por ciento que se espera para este año, se repita en los años subsecuentes. (Alejandro Alegría/La Jornada).