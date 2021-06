Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es lógica pero no necesariamente cierta la explicación que dio el candidato del PAN a diputado federal por el 05 distrito electoral, con cabecera en Victoria, OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER, en el sentido de que no apareció en una propaganda de invitación a un evento con la formula panista, cuya base es la ciudad capital, para no rebasar los topes de campaña.

Igual se escuchó falsa humildad eso de que al acto tumultuoso del cierre proselitista de su partido, realizado éste lunes y amenizado por “La Trakaloza de Monterrey”, acudiría en calidad de un ciudadano más.

El caso es que el capitalino ya no marcó la pauta, ni figuró como si lo hizo en territorio durante la campaña, en donde se movió cual pez en el agua, convirtiéndose en el imán que atrajo los reflectores. Ello hasta que, a horas de suspender el proselitismo, le cayó el veinte de que no podía extralimitarse en cuanto al desembolso del billete.

A partir de esa consideración providencial, el personaje de la sonrisa plástica y mago de la bisutería verbal, preñada de lugares comunes, se encargó de salir al frente para atenuar la exclusión de que pudo haber sido objeto.

Y conste que se mueve dentro de lo creíble lo argumentado por OSCAR DE JESÚS en torno a su evidente tropiezo al cierre del “jolgorio” proselitista.

Pero se vale dudar y a lo mejor la cosa es más simple y el aspirante a la diputación no quiso sacar “su clavito” e inventó la historia contada, al tiempo que se enredó en la bandera del respeto a las instituciones y la legalidad.

¿Tendrá el susodicho autoridad moral para hablar de legalidad? Aquí viene a modo aquello que la voz popular dicta: “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”.

La perorata oficial del prospecto a diputado encierra misterio porque no es común que en un momento estelar de campaña se pusiera freno. Todavía es más digerible que le dieran el bajón por aquello de que “no te metes, te meten y no te sales, te sacan”.

No olvidemos que se alude a un “erudito” que conoce al dedillo los trucos para tapar las huellas, lo más que se pueda, del dinero que se destina a eventos, propaganda y aquel que se da en greña a líderes, al igual que el orientado a la compra de votos.

Hablamos de un verdadero experto en ingeniería electoral y el manejo de millonadas que aparecen por arte de magia y con ese mismo “talento” se dispersan en “fajos” entre la penumbra y la oscuridad.

OSCAR DE JESÚS puede decir misa y jurar en el nombre del Dios y tal vez alguien se lo crea. Pero, insistimos, no estamos ante un novato falto de malicia y capacidad estratégica que se desentiende de aspectos fundamentales de la campaña, por ejemplo no verse en un espacio y horario estelar durante una concurrida actividad con el que se cierra, entre el espectáculo y la política, una campaña ponderada como exitosa.

Tal vez por ese abusó contra la inteligencia del común mortal y en base a pecadillos pasados, en los que falto a la verdad de manera deliberada, afloró la suspicacia y que sus malquerientes, que los tiene, se le dejaron caer al otrora militante tricolor de hueso colorado.

Así circularon versiones que pudieran no estar ligadas con la realidad pero no dejan de ser posibles, como el que le dieron la orden a OSCAR de que volviera a ser de perfil bajo, en la “artisteada” proselitista, en tanto que ya había realizado su tarea y sus jefes estaban satisfechos con sus buenos oficios.

Incluso se llegó a especular que si éste candidato se alza con la victoria no rendiría protesta sino que lo haría su suplente, JESÚS ALBERTO PALOMO VALLES, en tanto que ese fue el trato por el que la alta jefatura política de Acción Nacional perdonó y desempolvó al victorense.

Sin duda que el neopanista dio lo mejor de si y jaló la marca de los abanderados de su instituto para hacer, en medio de los rezagos y las carencias, un vistoso y colorido montaje con estructuras domésticas, a fin de magnificarlo en lo mediático.

Guardadas las proporciones y si fuera el caso, que es por supuesto discutible, estaríamos en una especie de variante de lo sucedido a ALMARAZ SMER, cuando trató de reelegirse en la alcaldía capitalina con las siglas del tricolor.

Lo que todavía se comenta es que el entonces abanderado del PRI tenía el triunfo en la bolsa pero lo “apretaron” desde el gobierno estatal y, con prontitud, desarticuló el operativo para dejar la cancha abierta a un inexperto en asuntos de gobierno, entiéndase, el panista XICOTÉNCATL GONZALEZ URESTI.

“Según esto ya esto olvidado pero según esto no”… Así se las gastan los próceres. Haya usted si les cree.

AL CIERRE

Se tardó ISMAEL “ROCKET” VALDEZ en mostrar que no entró de “muto propio” a la contienda interna de Morena para ir por la alcaldía de Victoria.

Lo extraño es que, al no lograr su propósito, se tardara tanto en levantar la mano al priista, ALEJANDRO MONTOYA.

Misión imposible aunque su acción es entendida como parte de un entramado que busca sumar en una parte para restar en la otra.