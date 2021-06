Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A diferencia de lo que opina el director de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, Javier Pinto Covarrubias, el presidente de la asociación civil PROAGUA Noreste, Ubaldo Martínez consideró que traer agua del Guayalejo a Victoria sí es un proyecto viable

El activista victorense consideró que el funcionario estatal no tiene idea de lo que está hablando cuando se le cuestiona sobre el proyecto para reforzar el abasto de agua extrayéndola de ese río.

De acuerdo con Pinto Covarrubias el proyecto resultaría muy costoso, además de que se tendría que construir una termoeléctrica para generar energía y absorber el costo.

“El problema es que no sabemos de qué esté hablando, porque yo no me imagino quién se atrevería a proponerle hacer una geotermia en la sierra; para qué quieres generar energía a través del calor si lo puedes hacer a través del movimiento del agua, y eso lo pueden hacer haciendo dos pequeñas represas para generar energía suficiente para lograr subir el agua a la parte alta y bajarla por gravedad”, explicó.

Por otro lado, Ubaldo Martínez manifestó que el problema del agua es muy amplio y cuando se habla de proyectos nadie toma en cuenta el llamado cambio climático, por lo que cada vez habrá menos agua o se tendrá que extraer de zonas más profundas.

Mencionó que las próximas autoridades tendrán que ser muy previsoras y aprovechar los recursos que se tienen en la zona y pensar en Victoria como parte de una red de comunidades que se puede ayudar entre sí; pensar en el desarrollo armónico de la zona centro de Tamaulipas beneficiará a Victoria y a quienes rodean a la capital del estado.