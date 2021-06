Azahel Jaramillo

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La alcaldesa Pilar Gómez y el pleno del consejo de administración de la Comapa Victoria rindieron un minuto de silencio en honor de los trabajadores que, en cumplimiento de sus funciones, perdieron la vida el pasado viernes 25.

La calurosa y soleada tarde de ese día se registró un accidente en las redes de distribución de agua en esta ciudad capital. Una tragedia terrible, del que no recordamos precedente en Victoria. Ello ocurrió en el interior de una cisterna ubicada en la colonia La Presita. Al interior de esa instalación fallecieron dos trabajadores y el jefe de Acueductos y Fuentes. Un cuatro trabajador de la empresa fue llevado de urgencia al Hospital General.

Trascendió que se encontraban realizando el cambio de válvulas en dicha zona, entrando cuatro trabajadores a la alcantarilla.

Al parecer los gases acumulados al interior provocaron que los trabajadores perdieran el conocimiento.

A los pocos minutos, la zona se inundó de cuerpos de emergencia entre ellos Cruz Roja delegación Victoria, a la zona también llegaron más trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, así como el gerente Gustavo Rivera Rodríguez.

En la ceremonia en honor de los fallecidos se destacó la trayectoria del ingeniero Javier Mancilla, quien trabajó por 21 años en el organismo y fungía como jefe de Acueductos y Fuentes, su trayectoria dentro del organismo es un ejemplo para todos los trabajadores, al ir escalando puestos desde su ingreso hasta llegar a la jefatura; además se mencionó el gran empeño que a su trabajo le ponían Mario Alberto Rodríguez Campos y Juan Francisco Tadeo Charles.

La alcaldesa Pilar Gómez y el gerente de Comapa Gustavo Rivera Rodríguez, refrendaron el compromiso de no dejar desamparadas a las familias de los empleados fallecidos, así como dar seguimiento a la evolución del empleado que sobrevivió al accidente.

Uno.- Mala semana para el partido Movimiento Ciudadano: Trasciende que la dirigencia nacional y su “líder moral” Dante Delgado Ranuro (uff es Delgado como Mario…. el lider de Morena) ya negociaron con el partido Morena y van en alianza. Además del ello Colosio Riojas, alcalde electo de Monterrey, rompió con dicho partido naranja.

Así las cosas, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde electo en Monterrey, se deslindó del partido Movimiento Ciudadano el cual lo postuló como candidato para las elecciones pasadas del 6 de junio, mismas que ganó.

¿Por qué el jovenazo -tiene 35 años- pinta su raya de MC? ¿Qué vio?

Por medio de un video, ya muy difundido en redes sociales, Luis Donaldo Colosio explica que en estos momentos ya no es candidato sino presidente municipal de la ciudadanía en el estado del norte.

El alcalde electo de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, se deslinda de Movimiento Ciudadano. “Yo no me debo a Movimiento Ciudadano y pinto mi raya”.

Por esta razón es que indicó que su responsabilidad ya no se encuentra con su partido, pues no nos encontramos en épocas electorales, sino con los ciudadanos por lo que se desmarcó.

“Movimiento Ciudadano fue una plataforma que nos permitió contender, pero yo no me le debo a MC, al contrario, yo me deslindo respetuosamente o pinto mi raya”, afirmó.

“Voy más allá, porque sí, nosotros competimos y ganamos bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, pero ya no estamos en elecciones”, inició su explicación el hijo de Luis Donaldo y Diana Laura.

Durante la grabación, Donaldo Colosio explicó que el MC es una plataforma política, con la cual llegó a ser candidato para la presidencia municipal en Monterrey.

Sin embargo, estimó que no se siente en deuda con el partido y que su deber debe de ser enfocado a los pobladores, por lo que se deslindó de la agrupación.

“Movimiento Ciudadano es la plataforma que nos permitió contender, pero yo no me le debo a Movimiento Ciudadano, al contrario, yo me deslindo respetuosamente, pinto mi raya de Movimiento Ciudadano porque ya no soy candidato”, añadió.

Cabe destacar que no se expresó mal de sus compañeros militantes, líderes de MC o cualquier otro candidato, sino que marcó distancia a nivel personal.

Finalmente, durante la grabación, el alcalde electo reiteró su compromiso con los habitantes de Monterrey y aseguró que esto debe de ir más allá de las preferencias partidarias. NOS VEMOS.

