Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde electo de esta capital, se desmarcó de Movimiento Ciudadano (MC) y afirmó que ahora su lealtad está con los ciudadanos.

Mediante el extracto en video, de una entrevista más extensa que realizó para el portal Altavoz, y que aún no ha sido difundida completa, el próximo presidente municipal de Monterrey afirmó que no se siente en deuda con el partido fundado por Dante Delgado Ranauro, que es quien, hace años, lo invitó a participar en política.

“Nosotros competimos y ganamos bajos las siglas de Movimiento Ciudadano, pero ya no estamos en elecciones. Movimiento Ciudadano es la plataforma que nos permitió contender, pero yo no me le debo a Movimiento Ciudadano. Me deslindo respetuosamente, pinto mi raya de Movimiento Ciudadano, porque ya no soy candidato”, dijo.

En la entrevista que concedió al medio, en fecha no especificada, Colosio le responde al entrevistador que ahora que iniciará su trienio, el 30 de septiembre, se despojará de sus filias partidistas para dedicarse a gobernar para todos.

“En este momento asumo la responsabilidad de presidente municipal para toda la gente de Monterrey, independientemente de las simpatías partidistas. Hay que hacerlo con esa madurez y, sobre todo, con esa claridad de que ya no estamos compitiendo y ya no trabajamos para el partido”, afirmó.

Luis Donaldo Colosio Riojas ingresó a la política a través de Movimiento Ciudadano, partido que lo postuló como candidato externo a diputado local, elección que ganó en el 2018.

El mismo partido lo presentó como candidato a la alcaldía de Monterrey y ganó, en equipo con Samuel García, que triunfó, por el mismo partido, en los comicios para gobernador.

Colosio Riojas ha dicho que él no se ha inscrito como militante en MC, partido que, en sus estatutos, contempla la presentación de un 50% de sus candidatos externos, en procesos electorales. (Luciano Campos Garza/Apro).