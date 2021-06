Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el fin de fortalecer su economía, que ha quedado dañada por la aún pandemia por Covid-19, la Sección 19 del sindicato de los trabajadores de la música confía en que el gobierno del Estado considere la realización de la Feria Tamaulipas 2021, si las condiciones de salud por el Covid-19 lo permiten.

Marco Paz Varela, secretario general de la organización sindical, aseguró que el recinto ferial no solo representa un punto de entretenimiento y recreación familiar, sino que también es una gran plataforma donde se presentan grupos artísticos locales, nacionales e internacionales, que son muy atractivos para la población en general.

“Vamos a manejarlo como una posibilidad, porque no podemos adelantarnos a algo que todavía no está autorizado, algo que aún no es seguro”, aclaró.

Hace un par de días, el subsecretario de la pequeña y mediana empresa Jesús Villarreal Cantú adelantó que si los contagios de Covid-19 disminuyen considerablemente a mediados de octubre podría realizarse la Feria Tamaulipas, pero depende de todos los ciudadanos sigan cumpliendo con las medidas de prevención.

Ante esta declaración, el dirigente sindical dijo que el evento tendría un alto impacto para la economía de ese sector, y de hecho, de muchos sectores productivos del municipio y del Estado, como lo es la industria restaurantera, que también se verían favorecidos con la Feria Tamaulipas.

“Sobre todo porque los músicos siempre hemos recibido apoyo para participar, y sería de mucho beneficio para nosotros porque aparte del teatro del pueblo ahí contratan a nuestros compañeros del sindicato, porque hay stands y espacios en restaurantes donde se permite la venta de alcohol, entonces ojalá que se realice”, concluyó Paz.