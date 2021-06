Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La escasez de liderazgos, el “chapulineo” y la división hacia el interior de los partidos políticos, abren la puerta para que cualquiera pueda ser candidato a la gubernatura de Tamaulipas.

Y es que no tendrá que requerirse militancia, trabajo político-social, conocimiento profundo de los problemas del estado o cualquier otra cosa que se exigía a quienes querían dar ese paso, como se ha visto en otras entidades del país.

Por eso sobran nombres de quienes quieren “sacrificarse” por el pueblo de Tamaulipas, algunos con meritos para tener esa aspiración, y otros que buscan la mención de sus nombres para obtener –como en la lotería—un premio de consolación.

Lo cierto es que la ristra de nombres de los que quieren ser puede confundir a la ciudadanía, sobre todo ahora que es común ver a alguien con la camiseta de una franquicia política y al día siguiente con otra de color diferente.

El año entrante se elegirá gobernador de Tamaulipas, y entre decenas de nombres de los que dicen tener la aspiración aparecen el Senador Américo Villarreal Anaya, el diputado Erasmo González Robledo, el director de RTC Rodolfo González Valderrama, el ex alcalde Enrique Cárdenas de Avellano, el diputado Gerardo Peña Flores, el secretario general de gobierno Cesar Augusto Verastegui Ostos, la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, la alcaldesa electa de Nuevo Laredo Lilia Cantú Rosas, el ex diputado Ramiro Ramos Salinas, el ex diputado Felipe Garza Narváez, el ex alcalde Arturo Diez Gutiérrez, Cesar García Coronado que fuera coordinador de giras del gobernador Eugenio Hernández Flores y funcionario de la SCT en San Luis Potosí, los alcaldes de Tampico, Madero y Matamoros Jesús Nader, Adrián Oseguera y Mario Ramos, y muchos otros que dicen solo esperar los tiempos.

Ojala que la euforia por ser candidato al primer sitial político del estado solo esté relacionada a los pasos que han tenido que tomarse por la pandemia del coronavirus, y que también pueda lograrse una cura para los dos males que hoy enfrenta Tamaulipas.

bladijoch@hotmail.com