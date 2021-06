Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El regreso a clases presenciales en diferentes partes del país ha significado cinco contagios de Covid en niños de primaria y secundaria con todo y se supone era muy bajo el riesgo ya que las escuelas donde se regresó a las aulas se encuentran ubicadas en municipios con semáforo sanitario en verde y en zonas de poca población.

La gravedad de los infectados no la conocemos y si son los únicos seguramente tampoco se sabrá nunca porque a la autoridad no le conviene que se conozca de su irresponsabilidad que se origina en la necedad de distraer o, en el peor de los casos, quedar bien con un sector de la sociedad que se empeña en creer que si los niños ya pueden andar en tianguis o fiestas también pueden encerarse en un salón recibiendo conocimientos pero quien piense así se equivoca, no es lo mismo andar al aire libre que estar encerrado durante cuatro o cinco horas en un salón de clases con maestros y por lo menos 30 compañeros de los cuales no se sabe si están sanos.

Quizá se tiene razón al considerar que la calidad educativa solo va a mejorar con los niños en el aula, en clases presenciales, sin embargo, no hay condiciones para que así suceda, por esta región, ¿se imagina a grupos de treinta niños en un salón completamente cerrado por los climas o sudando, tocándose la cara y quitándose el cubrebocas porque no soportan el calor?, de eso hablamos.

Lo más triste es que aún con esos cinco contagios, que dicen las autoridades son pocos, ya se prepara una segunda fase en el regreso a clases presenciales, la intención para Tamaulipas, por ejemplo, es que del 16 de junio al 9 de julio estén en el aula alumnos de por lo menos cien escuelas del área rural y urbana de diferentes municipios, según lo apruebe la autoridad de salud.

La verdad es que en Tamaulipas no hubo contagiados de los mencionados, pero más verdad es que en esas dos o tres semanas de clases presenciales no se va a rescatar el ciclo escolar, es más, los maestros ya están evaluando el tercer trimestre del año por lo que regresar a un aula es pura necedad, una terquedad que nos puede salir muy cara.

Mire, el siguiente curso inicia el último día de agosto, para aquellas fechas es probable que gran parte de la población adulta ya esté vacunada, inmunizada incluso, lo que protegería a niños por añadidura y evitaría rebrotes con sus respectivas muertes, entonces, ¿cuál es la prisa?

A qué voy, a que si en estas tres semanas de clases presenciales, en las cuales es un hecho que no se mejorará la calidad educativa de todo el año escolar, hay contagios en niños o maestros pues se pone en riesgo el próximo ciclo y a todos nosotros también, el regreso a las aulas de la totalidad podría aplazarse mucho más, entonces, como bien lo dice el filósofo y sobre todo hoy en esto de la educación y de la salud, pues más vale ir despacio que se lleva prisa…

AUMENTAN CASOS DE COVID EN TAMAULIPAS… La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa confirmó este martes 140 nuevos casos de COVID-19 y 20 fallecimientos asociados a complicaciones graves por la enfermedad, por lo que reiteró su llamado a no exponer a los más vulnerables y evitar el contagio con personas enfermas de las vías respiratorias.

Insistió en atender las medidas de seguridad sanitaria como usar cubrebocas en todos los espacios públicos, lavarse las manos frecuentemente, respetar la sana distancia, el estornudo de etiqueta, evitar saludar de mano, abrazo o beso y no tocarse la cara con las manos sucias.

Con los nuevos casos, el estado de la pandemia es de 56,935 positivos, de los cuales 50,344 se han recuperado y 5,246 han perdido la vida.

Molina Gamboa advirtió que los contagios, complicaciones graves y fallecimientos continúan registrándose, de ahí la importancia de actuar con responsabilidad y respetar las medidas preventivas ya conocidas, aun quienes ya hayan sido vacunados.

BRINDA UAT CURSO DE DERECHOS HUMANOS… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. José Andrés Suárez Fernández, inauguró en esta capital las actividades del curso de capacitación en línea Legalidad y Derechos Humanos de las Personas Migrantes en México, organizado por la Defensoría de los Derechos de los Universitarios de la máxima casa de estudios en el estado.

Durante la apertura, el Rector de la UAT estuvo acompañado en el presídium por la Dra. María Taide Garza Guerra, titular de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, y el Lic. Rogelio Najar Cruz Ramírez, en representación del Lic. Raúl Saldívar Reyes, Director General del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.

Al poner en marcha el evento, el Ing. Suárez Fernández dijo que, desde hace más de veinte años y con toda la formalidad académica, la UAT ha realizado trabajos de investigación en materia de migración, derechos humanos y de la problemática de la transmigración en ambos sentidos de nuestro país.

“La Universidad asume su papel como representante de la sociedad para abordar este tema como parte de sus prioridades de investigación, de formación de recursos humanos y atención social”, apuntó.

En este sentido, añadió que el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT en Reynosa actualmente es utilizado para atender a un gran número de personas migrantes, garantizando el cuidado y la atención que requieren.

Por su parte, la Dra. María Taide Garza Guerra dijo que la máxima casa de estudios ha puesto especial interés en realizar acciones que favorezcan y garanticen el respeto, la protección y la salvaguarda de los derechos humanos de las personas migrantes.

El curso, transmitido mediante plataformas digitales de la Universidad, fue impartido por el Mtro. José Antonio Piña Arenas, Visitador Adjunto de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El objetivo del curso es brindar las herramientas necesarias para que la comunidad universitaria, así como cualquier persona interesada en el tema, conozcan la situación de las personas migrantes en tránsito por el país, al igual que sus derechos, y, en el ámbito de sus responsabilidades, los promuevan y protejan.

Cabe mencionar que el evento efectuado en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, fue seguido mediante videoconferencia por miembros de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, socios de la Delegación Tamaulipas del Capítulo Mexicano del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (CAMEX-ILO), alumnos y personal docente de las distintas unidades académicas y facultades de todas las sedes de la UAT.

FESTEJAN A NUEVO LAREDO… En el 173 aniversario de la fundación de Nuevo Laredo, el presidente municipal Arturo Sanmiguel Cantú encabezó la Sesión Solemne de Cabildo ‘Orgullo NLD’ y entregó reconocimientos a tres destacados ciudadanos.

El alcalde narró la historia de las 35 familias que decidieron cruzar el río Bravo con los restos de sus seres queridos para establecerse en esta ciudad.

“Después de la guerra con Estados Unidos y de la firma del tratado Guadalupe Hidalgo en 1848, se determinó al río Bravo como línea natural entre México con los Estados Unidos, con este decreto los pobladores de Villa de San Agustín de Laredo se vieron consternados y fueron convocados a cruzar el río quienes quisieran seguir en el lado mexicano”, recordó Sanmiguel Cantú.

Destacó la lucha de estas personas por permanecer en territorio mexicano, y a 173 años, se recuerda a esas familias fundadores. En esta Sesión Solemne, se reconoció al profesor Rafael Elizondo Escamilla, quien tiene una trayectoria deportiva de más de 60 años.

Elizondo Escamilla enseñó a decenas de generaciones a jugar basquetbol. Fue maestro de educación física en las escuelas ‘Juan B. Tijerina’, ‘Antonio Moreno’, Secundaria número 2; también laboró como administrador de la Unidad Deportiva ‘Benito Juárez’ y fue jefe de área de educación física. Un gimnasio de la ciudad lleva su nombre. Ha sembrado el gusto por el deporte a miles de neolaredenses y utilizó el basquetbol como medio educativo para un proceso integral de formación.

Otro ‘Orgullo NLD’ es la doctora Laurentina Aradillas Pérez, nacida en esta ciudad en 1929. Obtuvo su título como médico cirujano partero en la Facultad de Medicina de Monterrey, para laborar en esta ciudad en el IMSS y como catedrática de la Universidad Valle del Bravo.

Para la doctora Aradillas, Nuevo Laredo es la matriz del mundo y sucursal del cielo. Se destacó en el sector salud por su humanismo y don de gente.

Otro de los homenajeados fue el cronista deportivo, Jesús Franco García, quien inició en junio de 1957 en la estación XEK, con la narración de la segunda temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, del juego de Tecolotes contra los Diablos Rojos de México.

Durante sus primeros años de carrera convivió con jugadores reconocidos y personalidades del ámbito deportivo figuraron como sus amistades. De 1959 a 1961, narró los juegos del equipo Tecolotes. Por 14 años narró los juegos de la liga mayor, considerándolo cronista de béisbol profesional.

Recibió reconocimientos como cronista, diplomas, y recibió la estatuilla Cuauhtémoc. Introducción al Salón al Mérito Deportivo, al Salón de la Fama Deportiva Latinoamérica en Laredo, Texas; al Mérito Deportivo en Nuevo Laredo. Recibió el trofeo ‘Óscar Rápido Esquivel’ como cronistas más destacados del año, además de reconocimiento de organizaciones cívicas y sociales.

En 1989 fue presidente del Comité Elector del Salón de la Fama del Béisbol de México. Por 33 años narró los juegos en Nuevo Laredo, por lo que se considera un ‘Orgullo NLD’.

