Francisco Cuéllar Cardona

Aunque las condiciones están dadas para que Morena y la Cuarta Transformación ganan en Tamaulipas la gubernatura del 2022, dependerá de muchos factores, sobre todo que los protagonistas no se peleen, y entiendan la gran oportunidad que tienen de llegar al poder.

De entrada, para no distraerse, deben saber que el pleito será entre Morena y el bloque PAN-PRI-PRD, y que será determinante además el trabajo y el rol que jueguen los alcaldes morenistas Adrián Oseguera de Madero; Armando Martínez, de Altamira; Lalo Gattás de Ciudad Victoria; Mario López de Matamoros; Carlos Peña Ortiz de Reynosa y su mamá Maki Ortiz; Carmen Lilia Canturosas de Nuevo Laredo y los otros municipios ganados por el partido guinda.

Si todos trabajan para la causa, pueden convertirse en factores de triunfo, pues gobiernan y controlan el 80 por ciento del padrón del Estado, suficientes para ganar la gubernatura. Su disciplina y sus buenas acciones de gobierno, al menos hasta el día de la elección, serán otro factor que influya en una potencial victoria.

Si los aspirantes morenistas a la gubernatura aceptan el resultado de la encuesta que se va aplicar y que seguramente será palomeada por el Presidente López Obrador; si no hay traiciones y el ganador de la candidatura tiene la inteligencia y la habilidad para sumar y hacer una operación cicatriz rápida, fortalecerán sus posibilidades de hacer una campaña exitosa. Si no lo hacen, entonces pondrían en riesgo el avance y los logros alcanzados hasta ahora.

Por el lado del PAN, el ánimo y el desgaste no es del todo bueno, pero influirá mucho en que queda el tema del desafuero que trae pendiente el gobernador. Si Cabeza de Vaca logra mantenerse en el poder hasta septiembre del 2022, será un factor que impulse con fuerza la organización del PAN y su candidato. Si no, entonces los factores nacionales serán los que marquen el rumbo y la designación del candidato.

Sobre los aspirantes del PAN, César Verástegui, tiene el control de las estructuras locales, y esa es su principal fortaleza, aparte del apoyo del gobernador. En cuanto a Chucho Nader, aparte de ser un panista ganador, va a apostar su suerte a los acuerdos nacionales donde tiene en Marko Cortés su principal impulsor.

La suerte de Morena y su candidato, también estará sujeto a estos acontecimientos adentro de Acción Nacional. Tampoco hay que perder de vista lo que hagan los partidos Movimiento Ciudadano, que ya dio luz por el lado del ex alcalde victorense, Arturo Diez Gutiérrez, y que se cree puede aglutinar a ex priistas en el exilio afines al geñismo, y el Partido Verde que busca hacer ruido a través de ex priistas ligados a la corriente del ex gobernador Eugenio Hernández.

Desde ahora se cree que tanto MC y PVE, van a inclinarse por donde estén las posibilidades de ganar y también donde haya un buen billete. Esa ha sido su naturaleza y aquí no será la excepción.

Movimiento Ciudadano y el Verde quieren convertirse en partidos bisagra en caso de que la contienda se cierre entre Morena y PAN. Por lo que se ve, desde ahora, MC podría decantarse por Morena y el Partido Verde por el PAN, aunque en otros estados como San Luis hayan jugado con Morena, pero en Tamaulipas las circunstancias son diferentes.

La elección del 2022 en Tamaulipas será diferente a todas las que se han visto en los últimos 50 años, y más porque se enfila a lo que puede ser su tercera alternancia, donde la democracia pone en la mesa a actores y factores diferentes.

TALACHAZOS

AMERICO PUNTERO.- Las primeras encuestas que se empiezan a mover de cara a la elección interna de Morena, revelan que en Tamaulipas, el senador Américo Villarreal Anaya aparece a la cabeza como mejor posicionado en las preferencias morenistas. Ayer empezó a circular en las redes sociales la encuesta de T-ResearhMx, empresa que levantó información en los seis estados que tendrán elección para gobernador el próximo año (Oaxaca, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Aguascalientes y Tamaulipas).

Por Tamaulipas, la encuesta pone al senador Américo Villarreal con 29 puntos, y al alcalde de Madero, Adrián Oseguera con 9 puntos. No aparecen los demás aspirantes, sin embargo habrá otras donde sí vengan. Por lo pronto es la primera, lo que da a entender que esto apenas empieza.