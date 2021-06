Por Agencias

Ciudad de México.- Pasada la tregua electoral, Diego Fernández de Cevallos reanudó sus ataques contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora por minimizar las victorias de la oposición y presumir los resultados de la pasada contienda electoral en la que su partido, Morena, obtuvo 11 de las 15 gubernaturas en disputa, aunque perdió fuerza en la capital del país y el Estado de México.

“Al conocer los resultados de la elección de 1994, en la que fui candidato presidencial, mi respuesta fue la de un demócrata, no la de un miserable demagogo y mesiánico. ¡Claro que no somos iguales!”, posteó el ex dirigente nacional panista en su cuenta de Twitter.

Fernández de Cevallos salió del retiro político a partir de la mescolanza partidista que fraguó Claudio X. González, de la mano del ex presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, al unir a panistas, priistas y perredistas para torpedear al gobierno de López Obrador. (Apro).