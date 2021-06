Por Agencias

Ciudad de México.- Ricardo Anaya difundió un nuevo video criticando ahora las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la clase media.

Según el ex presidente del PAN, López Obrador perdió la brújula al calificar a la clase media como “egoísta” solo porque no votó a favor de Morena en la pasada elección.

“El presidente ahora sí perdió la brújula. Su manera de entender la elección es un verdadero disparate, una completa locura. Defiende a los criminales y se va con todo en contra de la clase media, porque según él son gente muy difícil de convencer. Y al joven que estudia y sueña con salir adelante, lo llamó aspiracionista y egoísta”, manifestó el político queretano.

Anaya, empresario y ex candidato presidencial, defendió a la clase media, consideró que la cultura del esfuerzo, soñar, luchar por salir adelante es algo bueno, contrario a las críticas del presidente.

“Esto es gravísimo, López Obrador quiere un país con millones de personas viviendo en la pobreza, para que dependan de él para poder comer”, expresó.

“¿Cómo se atreve a comparar a la gente pobre con mascotas? Los jóvenes que hoy viven en pobreza no quieren que usted los trate como mascotas, quieren estudiar, quieren oportunidades, quieren progresar, y sí, quieren salir adelante”, remarcó.

El panista señaló que el presidente sólo está generando más división con sus declaraciones sobre la clase media.

«La mayoría sí queremos una transformación, necesitamos una transformación, pero no esta transformación. Basta ya de dividir a México. Este no es el país de ricos contra pobres. O el de la clase media aspiracionista y egoísta. No queremos más división, queremos unidad”, manifestó en su video en el cual hizo un llamado al reencuentro y reconciliación. (Apro).