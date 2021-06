Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Felipe Garza Narváez, el odontólogo victorense que fue presidente estatal del PRI y renunció a su militancia hace cuatro años, está listo para ser candidato a gobernador de Tamaulipas por las siglas de Morena.

Hizo su posicionamiento a través de una serie de conferencias a las que denomina “El Futuro de Tamaulipas en 2022”, en que habla de las posibilidades reales del morenismo de conquistar la gubernatura el año venidero, y de su caso en particular.

En el tricolor fue crítico. En Morena, sin ser militante, también lo es.

Durante una entrevista con la periodista Daisy Herrera Medrano, auspiciada por el periódico El Mercurio de ciudad Victoria, Garza Narváez respondió:

-Sí, sí participo.

Luego explicó los peros que podrían surgir.

-Ahora falta que el partido político me invite.

Se declara con la suficiente experiencia, tanta como la que le genera haber sido tres veces diputado local, algo que ningún tamaulipeco tiene en su currículum.

Nacido el 26 de mayo de 1952, Felipe sabe de sus limitaciones.

-Ya no tengo mañanas. Si la oportunidad se da el próximo año (2022), muy bien.

Comenta que en otras ocasiones ha tenido aspiraciones por la gubernatura, pero no como una obsesión.

-Siempre las he tenido. Lo veo como una opción y no como una obsesión. Si se da, qué bueno.

Dejó el PRI para incorporarse al movimiento de López Obrador en 2017, sin que hasta hoy sea militante del nuevo partido.

-No vengo a Morena a ver qué le quito, vengo a ver qué le doy, a eso me acerqué.

Sin embargo no lo han tratado bien. Aspiró a diputado federal, se registró y nadie fue para entrevistarse con él y decirle algo, comentarle por lo menos.

-Veo en Morena un partido que todavía requiere mucha formación, estructura, orden, sentido de pertenencia y de unidad.

Agrega que sigue siendo un movimiento al que en esa época ingresaron muchos que ahora son representantes populares, lo que no es su caso.

“No supe -de su precandidatura-, cumplimos con todo, fuimos a registrarnos en México, entregamos la documentación, pero nunca se nos dijeron si no era correcta.

“Se tomó una decisión en donde yo no… A mí nadie me habló, ni el delegado, ni el presidente (del partido), obviamente iba como externo, pero no se me notificó: Oye, se tomó esta decisión porque así convenía. Hasta ahorita nadie me ha tocado el tema por parte de una autoridad de Morena”.

Pide respeto al partido hacia él, hacia los aspirantes:

-Creo que es necesario que se tenga un respeto por los aspirantes, todos lo merecemos, que haya una fluida comunicación y muy respetuosa sobre todo. Nos merecemos respeto.

Agrega sobre lo mismo:

-Cuando no me tratan bien lo digo, no me quedo callado, ya no me quedo callado. Una cosa es el respeto y otra es que, después de un mal trato te quedes callado. No lo merecemos. Yo nunca he tratado con desdén a la gente, siempre valoro.

No obstante esos malos tratos de que se duele, está dispuesto a ser candidato a la gubernatura, o a donde lo llame Morena.

-Si se da la oportunidad ahí estaremos. No sé dónde, lo que me digan ahí estaremos. Si quieren que sea candidato lo seré, estoy dispuesto. Si me dicen que me voy a una trinchera a trabajar, ahí estaremos porque primero están mis ideales, lo que quiero para Tamaulipas.

NO PRESUMO LAS TRES DIPUTACIONES LOCALES

En otra teleconferencia, ésta organizada por el periódico El Mañana de Reynosa a través de los periodistas Juan Gilberto Banda y Hugo Reyna, Garza Narváez habló de su múltiple paso por el Congreso del Estado.

-Pasé tres veces por las urnas y no estoy presumiendo, lo digo con toda humildad. Fui diputado por el mismo distrito y por el mismo partido, el PRI. Podré estar en desacuerdo con las dirigencias pero las bases merecen todo mi respeto.

Asegura que la primera vez ganó con 30 mil votos y la segunda con 44 mil.

-Yo no sabía que iba a una segunda, pero creo haber hecho mi chamba, mi trabajo, me mantuve cercano a la gente.

En la tercera ocasión lo apoyaron 48 mil sufragios, dice, pero “tampoco imaginé” que repetiría. Volvió a caminar, tocar puertas, dialogar con la ciudadanía.

-Soy el único que hasta la fecha ha llegado tres veces al Congreso de Tamaulipas, y lo digo con mucha satisfacción y compromiso, no con vanidades, ni con banalidades. Lo digo con orgullo.

Comenta los 40 años de experiencia en política, desde los tiempos del gobernador Emilio Martínez Manautou, cuando regresó de Tampico donde fue coordinador de Prensa de la UAT en la zona sur.

-Hemos conocido todo esto. He recorrido infinidad de veces Tamaulipas desde la CNOP, el partido, fui delegado. Fui hasta Coahuila.

También en Reynosa se queja que no fue tomado en cuenta por Morena pese a su experiencia.

-Renuncié en octubre (del 2020) para realizar propósitos políticos. Me registré el 6 de enero para buscar la diputación por el distrito V, pero el partido tomó algunas decisiones…Yo soy externo. No fui seleccionado.

Preguntado de si un día se afiliará al Movimiento de Regeneración Nacional, señala que dependerá de si el partido se organiza correctamente.

-Si me demuestra que es un partido que quiere consolidarse y que hay interés real como una organización seria, responsable, armónica, con estructura organizacional, bien hecha y, sobre todo, con principios y valores que no sean retórica.

Finalizó diciendo que en los siguientes meses se va a dedicar “al posicionamiento de mis ideas”, las que va a debatir como siempre, como lo hace desde su época estudiantil.

-He sido un hombre de ideas, las discuto y las defiendo. Siempre he creído que el hombre que no defiende sus ideas, no sirven sus ideas o no sirve el hombre.