Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El futurismo se desató hacia el interior de Morena. La “caballada” está lista y no precisamente flaca.

Estaba anunciado que la carrera comenzaría después de las elecciones, y con mayor razón sabiendo ahora que solo una catástrofe podría evitar que ganen la gubernatura en junio del 2022.

Sin embargo falta tiempo para llegar a la definición del candidato (hombre o mujer). No por mucho madrugar amanece más temprano, como dice el adagio.

Una reunión programada para este sábado entre la familia Morena, fue suspendida presuntamente para no violentar la reglamentación preventiva del Covid-19.

En lo particular nadie se atribuye la convocatoria, solo parece el grupo “Unidos para Servir a Tamaulipas”. Estaba programada para las dos de la tarde en el kilómetro 5.5 de la carreta a Matamoros, con el propósito de “festejar el triunfo de nuestro instituto político en las recientes elecciones”.

Hay quienes mencionan que fue programada por Rodolfo González Valderrama, el jefe de Radio Televisión y Cinematografía, en aras de la unidad morenista.

Asistirían los notables del senado, diputaciones federales, alcaldes en funciones y electos y legisladores locales, líderes prominentes y activistas para demostrar músculo ante el contrincante.

De última hora trascendió que se hará en “cuadro chico”, a nivel doméstico, pero a partir de las siete y media.

Falta tiempo decíamos. Conociendo los procedimientos que utilizaron en el presente año, tendrán abanderado entre el 23 y 27 de marzo, que es cuando deben presentar la solicitud de registro ante el IETAM, e incluso más allá, cuando las campañas estén en marcha.

Las voces hacia el interior encaminan ya no solo a los prospectos “naturalitos”, Américo, Rodolfo, José Ramón y Héctor Martín, sino a la presidenta de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, aunque siga apareciendo en el padrón de militantes del PAN.

Por ahí también Erasmo González Robledo, diputado por Madero, en tanto que Alejandro Rojas Díaz Durán, no paisano, está más puesto que un calcetín para gobernar Tamaulipas, según dice.

De aquí a marzo será posicionamiento para unos y desgaste para otros, pero cualquiera que saque la rifa tiene un pie en la “esquina del poder” en Palacio.

No hace falta decir que la encuesta será el método para nombrar a su “gallo”.

Oficialmente el proceso eleccionario inicia en la segunda semana de septiembre, cuando se instala el Consejo Electoral en pleno.

En una modesta opinión solo hay tres con posibilidades de sacar el gran premio estatal: Américo Villarreal Anaya, Rodolfo González Valderrama y Héctor Martín Garza González. Los demás irían de ingrediente para “darle sabor al caldo”, o se invitaron solos.

Dos son los más conocidos: Héctor y Américo por haber participado ya en una campaña estatal, el primero por la gubernatura y el segundo por la senaduría.

Héctor fue regidor (Reynosa) y diputado local; Américo se estrena en una chamba por elección. A Don Rodolfo le falta pasearse más por territorio del Nuevo Santander.

Sin embargo antes de que arranque el proceso por parte del IETAM, antes que nombren a su candidato, el partido renovará su dirigencia estatal y de eso deben ocuparse. De nada sirve unidad si falta el instrumento de ejecución del proyecto.

Junto con Tamaulipas, en 2022 estarán en juego otras gubernaturas: Oaxaca, Hidalgo, Durango, Aguascalientes y Quintana Roo, seis en total, tres en manos del PAN, dos del PRI y una es del PRD (PAN) que es Quintana Roo.

De esos seis, la jerarquía deberá repartir “tres de tres”, mitad de candidaturas para damitas y otro tanto para los varones ¿en qué lado estará Tamaulipas?. Ellas no han crecido mucho y, crear una figura en seis meses, es prácticamente imposible ¿Maki? ¿Doña Lupita Covarrubias? ¿Carmen?.

Es por eso que, de antemano, suponemos que un varón encabezará la jornada electoral del año que viene. Si llega a ser damita, no hay más que la joven neolaredense todavía alcaldesa electa, que enarbola los principios de la 4T de no mentir, no robar y no traicionar a sus partidarios

¿Cuántos de los seis estados puede ganar Morena? No hay sondeos de opinión pero está Tamaulipas.

Otro factor que puede incidir en la elección: La consulta para la revocación de mandato del Presidente López, que quiere se haga el 20 de marzo (dominguito) del año que entra, es decir, dentro de nueve meses.

En ese inter no creo que vaya a cambiar mucho el panorama político estatal, aun cuando meta la mano el trío PAN-PRI-PRD. El Presidente sigue gozando de una alta aprobación ciudadana, tanta como para salir avante en Tamaulipas, y máxime si se deja en libertad a los ciudadanos a que opinen.

Las campañas estatales estarán por iniciar. La Ley electoral dice que son de 60 días y terminan a tres días de los comicios, que son el 5 de junio. Hablaríamos que arrancan ahí por el uno de abril.

Sería mucho decir que si AMLO recibe una fuerte aprobación en esa consulta, Morena -cualquier candidato- ganará holgadamente la gubernatura, aun cuando operen en su contra (de las consulta) los azules ¿cómo la ve usted?.