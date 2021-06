Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Serán cosas de la desgracia, la crisis y el caos, será el sereno, pero Tamaulipas vive un momento envidiable para intentar instaurar la democracia en los partidos políticos, me explico.

En Morena todos los que ganaron alcaldías o distritos lo hicieron a pesar de la dirigencia estatal, realmente la estructura partidaria no existió, es más, en algunos casos se volvió contra sus propios candidatos que, también hay que decirlo, nadie sabe de donde salieron ni los intereses que vayan a defender en los próximos años, un hecho es que ninguno le debe nada al partido en lo local, e incluso es probable que su llegada se deba a acuerdos o compromisos que nadie o casi nadie conoce con quien, el asunto es que si quieren reforzar el trabajo, si en verdad Morena aspira a ganar la gubernatura el próximo año, los esfuerzos aislados y focalizados no serán suficientes, es más, se pueden volver en contra si no les cumplen caprichos o a los nuevos caciques pueblerinos no les conviene a quien nombren como aspirante a ese puesto.

Es, además, un hecho que el presidente de Morena en Tamaulipas no sirvió de mucho en la elección, acaso para estorbar, para oponerse a todo lo que oliera a la posibilidad de un triunfo o fuera lejano a los intereses propios o de grupo.

La disyuntiva de Morena es, cerrar los ojos y dejar que desde México les impongan todo o de plano renovarse para fortalecer al partido para que cuenten a la hora de candidaturas, prerrogativas e impulsar estructuras que les sean útiles a la hora de las competencias.

En el PAN el presidente solo sirvió para apuntarse como número uno de los candidatos a Diputados por la vía plurinominal, los resultados fueron un desastre, hasta hoy, todos los municipios de mayor población y dinero, donde habitan el 80 por ciento de los tamaulipecos y se ejerce más del ochenta por ciento del presupuesto, pasaron a manos de su acérrimo enemigo y, lo peor, sin que el contrario hubiese hecho esfuerzo, fue su incapacidad la que salió cara.

Pero hay algo más, el PAN está en el mejor momento de democratizarse, de buscar un dirigente estatal que pueda recoger los pedazos y armar el rompecabezas, de convencer a todos los grupos de que se pueden elegir candidatos en forma democrática en el futuro, como en sus viejos tiempos, y partir de ahí para volver a ganar la gubernatura del Estado.

El PRI, o lo que queda del PRI, esta en la misma situación, los votos que obtuvieron dan pena para ser un partido que hace menos de seis años lo tenía todo en la bolsa, otra vez, también su dirigente solo sirvió para apuntarse en el primero lugar de la pluri, pero no para tratar de democratizar a su partido e impulsar sangre nueva que le regrese las viejas glorias.

El PT es exactamente lo mismo de hace 25 años, sus liderazgos pasan de un puesto a otro y a repetir, pero nada que valga la pena, también sus presidentes solo han sido útiles para agandallar los primeros lugares de las listas pluris y ya.

Movimiento Ciudadano no es distinto, su presidente quizá sea el único que alcance a ser Diputado local, aunque perdió, vergonzosamente la elección, también se apunto en el primer lugar de la lista pluri.

En general eso es lo que ha pasado con los partidos políticos, todos reciben línea de su dirigencia nacional y ninguno hace algo que realmente sea democrático para que las candidaturas representen a alguien y todos trabajen por las mismas.

Ahora, la ventaja es que todos los presidentes de partido se quedaran huérfanos o si los echan no tienen nada que reclamar ante los resultados de la elección del domingo, por eso es que le insisto, que en Tamaulipas estamos en condiciones envidiables si es que realmente queremos hacer política, se tiene que comenzar por quienes tienen el monopolio del poder, los partidos políticos, democratizarlos, obligarlos a trabajar con sus seguidores y una vez que se logre que los mismos convoquen a su militancia a reuniones y a elegir candidatos Tamaulipas saldrá ganando, cada vez tendrá mejores gobiernos, por lo menos candidatos más honestos y representativos.

INVESTIGADORES DE LA UAT BUSCAN PROPIEDADES NUTRITIVAS A LA VERDOLAGA… Debido a sus propiedades nutritivas, la verdolaga es considerada una especie con potencial biotecnológico. Por ello, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) plantean la posibilidad de elaborar botanas y explotar las bondades de la planta que crece copiosamente en la entidad.

En este contexto, el trabajo de tesis del M.C. José Nabor Martínez López, estudiante del Doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales que imparte el Instituto de Ecología Aplicada (IEA), pretende explorar las características biotecnológicas de la especie y elaborar totopos con una combinación de maíz y verdolaga que resalte las propiedades nutritivas y antioxidantes de esta última.

La tesis se denomina “Exploración de Portulaca oleracea L. aspectos de diversidad bioquímica y su potencial biotecnológico”, y el estudiante es acompañado por un comité académico conformado por el Dr. Jorge Ariel Torres Castillo, la Dra. Alicia Guadalupe Marroquín Cardona, el Dr. José Guadalupe Martínez Ávalos y la Dra. Guadalupe Rodríguez Castillejos.

Al exponer su trabajo, José Nabor Martínez dijo que el objetivo es desarrollar un prototipo alimenticio a partir de harina de verdolaga, buscando obtener totopos de harina de maíz y verdolaga.

“Las botanas son todos los productos de pastas de harinas, leguminosas, tubérculos o féculas adicionadas o no con sal y otros ingredientes opcionales y aditivos alimentarios. La clasificación de estas, por proceso de nixtamalización de maíz o harinas de trigo, pueden ser fritos, horneados, explotados, cubiertos, extruidos o tostados”.

Explicó que, por su fácil transportación, estos alimentos se consumen en todo el mundo, y normalmente se les clasifica como bajos en fibras y altos en grasa y en sales. Por ello, las botanas saludables bajas en grasas, sodio, calorías y azucares, y con equilibrio entre hidratos de carbono y proteínas, tuvieron un incremento en ventas en el 2020 con respecto a las cifras del 2019, del 24.4% al 28.5%.

El trabajo consiste en elaborar totopos con harina de maíz nixtamalizado y harina de verdolaga en el municipio de Abasolo, Tamaulipas. El investigador señaló que se probaron tres concentraciones diferentes de harina de verdolaga. Entre los estudios preliminares, mencionó que espera obtener un análisis sobre los antioxidantes, nutrientes, así como la humedad del producto.

Aunado al trabajo científico, mencionó que la tesis también le permitió participar en la publicación Guía técnica del cultivo de la verdolaga, contribuyendo con el primer capítulo “Generalidades de la verdolaga”, además del artículo para una revista indexada, que actualmente está en revisión.

