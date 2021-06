Por Agencias

Ciudad de México.- En las elecciones del domingo pasado “hubo un avance hacia el conservadurismo” en la Ciudad de México porque la clase media se dejó influenciar y se creyó las mentiras de la “guerra sucia”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se creyeron lo del populismo, que íbamos a reelegirnos, lo del mesías Tropical, lo del mesías Falso, etcétera, etcétera, etcétera, pero hasta las piedras cambian de modo de parecer”, dijo a la prensa.

En cambio, prosiguió, la gente pobre “sí internalizó” el mensaje, entendió mejor que ahora se combate la corrupción y las cosas han mejorado porque antes no recibían nada, no eran tomados en cuenta y se les daba la espalda, “pero de repente empiezan a recibir dinero del presupuesto y a darse cuenta que otro México es posible y, ahí sí, por más guerra sucia que hubo, no pudieron.

“Ese es el cambio de mentalidad al que apostamos, esa es la revolución de las conciencias, pero de la clase media-media, media-alta, incluso con licenciatura, maestría y doctorado, no. Está muy difícil de convencer”, lamentó.

“Sí tenía razón mi amigo finado Carlos Monsiváis, que me decía ‘la verdadera doctrina del conservadurismo”, de la derecha, es la hipocresía.

“¿Y saben qué? Hay que seguirlo diciendo, son clasistas y racistas”, advirtió.

Puso como ejemplo un tuit del ex presidente Calderón en el cual, ante un mensaje erróneo del mandatario de Argentina, “por el cual ya pidió disculpas, en el cual el panista expresó ‘no tiene la culpa el indio sino el que lo hizo Presidente’. ¿A qué les sabe esto? Pero él lo ve normal”.

Igualmente, sostuvo, es falsa la idea, un mito del pensamiento conservador, que sólo los ricos contribuyen al fisco y los pobres son subsidiados. Es mentira, subrayó, “pagan más impuestos sobre la renta los trabajadores que los empresarios, proporcionalmente”.

De los influencers investigados por la Fiscalía General de la República por llamar al voto en favor del Partido Verde, aliado electoral de Morena (partido del Presidente), dijo que es un asunto de la FGR y, además, ya había hablado bastante de la elección del domingo.

¿Y de los resultados?, dijo con ironía, “pues nos fue tan mal, tan mal, tan mal, que el movimiento al que pertenezco, de 15 gubernaturas, obtuvo democráticamente, legítimamente el triunfo en 11, nos fue muy mal, muy mal, y en la Cámara de Diputados mal, mal, mal, nada más ganamos 185 de 300 distritos, muy val. Los del partido conservador avanzaron bastante”.

Luego, ya sin sarcasmo, lamentó la “guerra sucia” en la CDMX y el uso electoral del “lamentable accidente” del Metro, “pues siempre andan zopiloteando”, tal como lo han hecho con la pandemia, con sensacionalismo, amarillismo, inmoralidad, falta de ética, tanto de los medios de comunicación, como de la intelectualidad oficiosa y corrupta.

Y si bien “no pudieron, no les alcanzó” en el país, agregó, aquí en la capital de la República, que siempre había estado a la vanguardia, sí les funcionó y “hubo un avance hacia el conservadurismo”. (Fabiola Martínez/La Jornada).