José Por Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sabiendo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dispuso que no habría reprobados al término del presente ciclo escolar 2020-2021, muchos padres de familia no le dieron importancia a la estrategia Aprende en Casa ni se preocuparon porque sus hijos cumplieran con los requerimientos escolares. Incluso, en algunos casos, apoyaron que no siguieran las clases en línea.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (FENAPAF), Leopoldo García López, reconoció que así como muchos alumnos no pudieron seguir con las clases a distancia debido a la falta de equipo y conectividad, muchos otros no siguieron simplemente por falta de voluntad, y lo peor, con la complacencia de sus papás.

En este sentido, dijo a las madres y padres que apoyaron eso, que no vayan a culpar a los maestros si después los niños llegan con una calificación de 6, o peor aún, no entienden los temas o no quieren asistir a la escuela porque sienten algún tipo de presión.

En esos casos, indicó, el rezago educativo en el que pudieran estar esos alumnos no es culpa ni responsabilidad de los docentes, sino de los propios padres de familia.