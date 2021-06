Por David Zárate Cruz

Reynosa, Tamaulipas.- El Poder Judicial Federal negó la suspensión provisional (de inmediato) que en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso uno de los involucrados en la suspensión de cuentas bancarias vinculado al caso Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En este caso no se dio a conocer el nombre del presunto afectado, y al admitirse el juicio de amparo 677/2021 se fijó este 2 de junio para audiencia a fin de determinar si se otorga o no la suspensión definitiva.

El Juez Héctor Gastón Solórzano, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, resolvió: “se niega la suspensión provisional a (…….) para los efectos que lo solicita; lo anterior, toda vez que no exhibió copia certificada del contrato de apertura de las cuentas bancarias que defiende; por tanto, resulta improcedente la concesión de la medida cautelar solicitada en virtud de que el quejoso no aportó prueba idónea al respecto, y la referida medida cautelar no puede tener por efecto, válidamente, constituir derechos.

El 24 de mayo, una persona acudió ante el Poder Judicial Federal en Reynosa para presentar demanda en contra de la Presidencia de la Republica y otras dependencias, por el bloqueo de cinco cuentas bancarias por la UIF, lo cual consideró como violatorio de las garantías constitucionales de igualdad, seguridad jurídica, debido proceso y penales, lo que será el motivo del juicio de amparo.

El Juez señaló que si el interés suspensional para solicitar la medida cautelar en su modalidad provisional contra la inmovilización de cuentas bancarias de las que el quejoso dice ser titular no se acredita, con la copia simple del contrato de apertura relativo, adminiculado con la argumentación «bajo protesta de decir verdad», pues esta expresión se refiere a los hechos no a los derechos -en el caso, la titularidad de una cuenta bancaria- que requiere prueba -en este caso, aunque sea indiciariamente- de su existencia.

El Juez señalo el 6 de julio como fecha para la audiencia constitucional, fecha en que podría emitirse la sentencia, y por otro lado, se tuvo a la parte promovente, manifestando su oposición a la publicación de su nombre así como del peticionario del amparo y demás datos personales; en tal virtud, ordenó la captura necesaria en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y no se dio a conocer el nombre.

¿QUIÉN ES EL DESCONOCIDO QUE QUIERE DESBLOQUEAR SUS CUENTAS BANCARIAS?

Coincidentemente, hace apenas unos días el juez Octavo de Distrito de Tamaulipas concedió un amparo provisional al senador Ismael García Cabeza de Vaca para que la Unidad de Inteligencia Financiera descongelara sus cuentas bancarias.

José Alfredo Cavazos Mercado, apoderado legal del senador del PAN, promovió el juicio de amparo contra la UIF, el Presidente de México y de otras autoridades ante el juez de Distrito.

El abogado argumentó que la medida cautelar era contra los efectos y consecuencias del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por cuya aplicación se ordenó el bloqueo o suspensión de los actos, operaciones o servicios de varias cuentas.

En respuesta, el juez ordenó que se liberaran las cuentas siempre y cuando no estuvieran relacionadas con una investigación en contra el senador albiazul.

La orden del juez fue considerada provisional hasta que se resuelva o las autoridades rindan el informe final sobre las investigaciones contra el gobernador de Tamaulipas y sobre las personas a las que les congelaron las cuentas.