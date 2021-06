Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por dos días consecutivos en el Estado de Tamaulipas se han diagnosticado más de cien casos de coronavirus cada 24 horas, este jueves fueron 123, la capital del Estado la más afectada con 42, y la pregunta es, ¿por qué nos descuidamos?

La respuesta puede estar en las campañas, los políticos movilizaban gente que daba gusto y los demás nos confundimos creyendo que no pasaba nada, igual se consideró que la vacunación estaba funcionando y la verdad es que el número de infectados y de muertos está, otra vez, subiendo y como en los peores días.

Es más, y no se espante, como dice el meme, quizá hemos pasado lo difícil, pero viene lo peor, los efectos de los cierres de campaña que juntaron miles y miles de personas se empezarán a notar a partir de la próxima semana, que es más o menos lo que tarda el virus en manifestarse, de 7 a 14 días.

Lo más triste es que a diario nos dicen lo mismo, “Ante ello, pidió a la población reforzar medidas como el uso del cubrebocas en todos los espacios públicos, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar alcohol gel para inactivar el virus, mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas y quedarse en casa el mayor tiempo posible.

“Con la actualización, la cifra oficial en Tamaulipas es de 55,626 positivos, de los cuales 49,404 se han recuperado y 5,164 han perdido la vida”, dice el boletín y es el mismo hace más de año y tres meses, nomás con diferentes cifras.

Y a nivel nacional la situación todavía pinta más complicada, 230 mil muertos, poquito menos quizá, de ellos, según estudios, el 92 por ciento pobres, el cincuenta por cierto de los que se hospitalizaron murieron en el IMSS, los daños siguen siendo severos.

Por eso es muy importante que recuerde que debe usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial y no confiarse, hay personas que han sido vacunadas y aún así han adquirido el virus, ahora es más común ver a jóvenes y niños enfermos del mismo, es más, hasta a las mascotas como perros y gatos está afectando.

Es triste enterarse que todos fallamos, las autoridades de salud debieron, desde el principio, ser más duros con los políticos que movilizaban gente, impedirles sus eventos, los partidos y autoridades electorales igual no pudieron hacer un llamado a la cordura, y, desde luego, los ciudadanos teníamos que entender que una campaña duraba 45 días, un gobierno municipal o los Diputados tres años en sus encargos, pero que la salud era primero, que debimos cuidarnos más que nunca.

Ojalá y con estas cifras las personas entiendas que todavía podemos cuidarnos mucho, que más vale tener vida y salud que una despensa o un gobierno que nos guste.

Por eso le invito a que el próximo domingo vaya a votar con todas las medidas de prevención posibles y, le insisto, si no tiene nada que hacer en la calle quédese en casa, ya falta menos, en los siguientes días comenzará la vacunación a otro amplio sector de la población y luego de ello podría beneficiarnos lo que se llama la inmunidad de rebaño, falta poco, protéjase que la vida no retoña, estamos en otra época difícil de COVID 19, del llamado coronavirus, y ya no es solo responsabilidad del gobierno lo que nos pasa, luego de más de un año confinados y todos los días recibiendo la misma información es claro que igual somos responsables, o ¿no?…

PROTEGE UAT AL JAGUAR, La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas establecieron un convenio específico de colaboración que permitirá a los universitarios e investigadores contribuir en las acciones que desarrolla esta dependencia del Gobierno del Estado en la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y de la diversidad biológica.

En el ámbito de la vinculación institucional que sostiene la casa de estudios, el Rector, Ing. José Andrés Suárez Fernández, presidió la firma del convenio con el Vocal Ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad, MVZ Carlos Alejandro Garza Peña.

Teniendo como base el convenio marco de colaboración acordado anteriormente por ambas instancias, el Ing. Suárez Fernández reiteró la disposición de la Universidad para continuar impulsando acuerdos específicos que permitan a estudiantes, docentes e investigadores colaborar estrechamente en las acciones de conservación y desarrollo sustentable en beneficio de la sociedad.

En su oportunidad, el Méd. Carlos Alejandro Garza agradeció la permanente colaboración de la UAT, señalando que este nuevo acuerdo fortalecerá el impulso a las políticas sustentables de protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales en Tamaulipas.

La Universidad colabora en la conservación del jaguar con la participación de las áreas de veterinaria, medioambiente, agronomía, ecología, entre otras; pero también se estará abriendo a la participación de todas las carreras en los diversos programas que promueve esta dependencia estatal en sus diferentes espacios educativos, culturales, recreativos, de convivencia familiar y de investigación científica y ecológica.

El Vocal Ejecutivo de la Comisión destacó que los investigadores y estudiantes de la Universidad participarán en los proyectos de conservación del jaguar, donde se trabaja en rastreo satelital, colocación de collares y monitoreo de las especies, por lo que se tendrá un importante intercambio de datos e información científica, además de trabajar en proyectos de otras especies como la guacamaya y el ocelote.

Subrayó que en el trabajo específico de campo e investigación se tiene un protocolo que permite proteger a los jaguares, colocarles collares y tomar muestras de sangre para obtener el ADN, una labor en la cual intervendrán la UAT y el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

En la firma del convenio, el Rector José Andrés Suárez Fernández estuvo acompañado por el Secretario de Vinculación, Ing. Gabriel Vigueras Tenorio. Por la Comisión de Parques y Biodiversidad asistió también el Director de Relaciones Interinstitucionales, Ing. René Celis Gurría.

