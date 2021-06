Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Interesante que, una vez más, sean los ciudadanos los que determinen el rumbo a seguir en el país, ahora mediante la Consulta Popular 2021 que se llevará a cabo el uno de agosto.

De esta manera las y los mexicanos, mayores de edad, deberán expresar su opinión para determinar si se lleva a juicio a los ex presidentes o se les deja como hasta ahora, en la impunidad.

Si bien la pregunta que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es por demás farragosa, en esencia es sí o no.

Y dígame sino es enredado el planteamiento que se hace y que aparecerá en la papeleta. “¿Éstas de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Los que tienen que ver con la Consulta son los ex presidentes CARLOS SALINAS DE GORTARI, ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, VICENTE FOX QUESADA, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO.

Cada uno de ellos carga en su haber determinaciones de gobierno que provocó daño a la nación.

El común denominador de los ex jefes del ejecutivo federal, emanados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), es la corrupción e impunidad.

Recordemos que SALINAS DE GORTARI no solo llegó mediante el fraude, actúo de manera omisa ante el asesinato de opositores y se dio a la tarea de vender bienes nacionales al capital privado, nacional y extranjero.

Además, sobre el priista todavía pende la acusación popular en el sentido de que él tuvo que ver con la muerte del malogrado candidato presidencial, LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.

El más reciente de los ex mandatarios, PEÑA NIETO, no escapa al escrutinio público, dado que le tocó culminar la etapa de privatizaciones promovida por SALINAS y no desmereció en hacer uso del soborno para ablandar a disque opositores y hacer “negocios” al amparo del poder.

Corresponde organizar la Consulta al Instituto Nacional Electoral (INE), cuya cúpula se queja de la falta de recursos para concretar éste proceso.

Pese a los gestos que hacen y el desgano con que actúan, por mandato de ley se tendrá que recoger la opinión de los mexicanos a lo largo y ancho del país.

Y de nueva cuenta son los ciudadanos los que tendrán la responsabilidad de estar al frente de lo que se denominan “mesas receptoras” para facilitar su opinión a quienes asistan.

Es de esperar que militantes y simpatizantes panistas y priistas no estén de acuerdo en que se inicien acciones legales en contra de los exjefes del ejecutivo federal. En contraparte, los morenistas y seguidores de la Cuarta Transformación (4T) van por el sí.

A propósito, la directiva de Morena en Tamaulipas e igual la del Partido del Trabajo (PT), se ven lentos en la promoción de lo que es una de sus principales banderas.

La verdad es que a los dirigentes de dichos partidos no se les ve en labores sistemáticas para propagar entre la población lo de la consulta y sus alcances.

Hacen más labor proselitista los jerarcas de Ruta 5 encabezados por FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ.

Para eso anda de gira en los municipios y se coordina con los guías locales de su agrupación.

De manera que el ex preso político muestra su agilidad mental y activismo, articulando su mensaje de promoción con el proyecto y acciones del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

En territorio si están operando reconocidos militante de Morena, caso de NORA HILDA DE LOS REYES en Victoria, pero da la impresión que lo hacen porque les nace y con los recursos a su alcance. La orientación igual fluye en redes sociales.

De ahí que se urgente efectuar cambios en los comités ejecutivos estatales de Morena, como bien lo demanda el consejero nacional, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN.

Una vez más se comprueba que hay mucho pueblo y poco partido y dirigentes.

AL CIERRE

Es adecuado que el gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, pida cerrar la pinza para atacar el problema de la inseguridad. En realidad es lo que se necesita.

Son las propias autoridades, es decir, los que están al frente de los órdenes de gobierno, los que deben hacer efectivo lo de la coordinación de esfuerzos.

La demanda de la sociedad agraviada es en el sentido de que se actúe con altura de miras y se vea por los representados y no por intereses de grupos y partidos.

+.- Hacerse cargo de los gastos que derivaron de la hospitalización del trabajador de la Comapa Victoria, que sobrevivió a una grave intoxicación cuando realizaba su labor, es lo menos que pudo hacer la gerencia del organismo, a cargo de GUSTAVO RIVERA.

Lo lamentable es que tres empleados murieron en una alcantarilla al efectuar las tareas que se les asignaron, al no contar con equipo de protección contra gases tóxicos.

¿Quién debe responder por lo sucedido? El mandamás de la Comapa tiene que dar una explicación convincente en torno al lamentable suceso y lo de la falta de medidas de protección para los empleados.