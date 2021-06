Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El diputado electo por el distrito 14 de Victoria, Pepe Braña Mojica, se pronunció no solo por auditar a los organismos operadores de agua como la Comapa de Victoria -endeudada y presuntamente saqueada- sino por castigar a los responsables de los quebrantos financieros

El diputado de la coalición Morena-PT indicó que durante muchos años se ha hablado de que en la Comapa de Victoria se desvían recursos millonarios que hoy la mantienen en un colapso financiero, con grandes problemas económicos y sin energía eléctrica, producto de una deuda de 50 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad, situación que pone en riesgo el de por sí menguado servicio que recibe la población.

Lo que resulta increíble, añadió Braña, es que se habla de saqueos millonarios y no hay responsables ni se ha sancionado ni castigado a ningún servidor público del organismo operador del agua.

“Yo estoy seguro de que vamos a encontrar muchas irregularidades en la Comapa de Victoria, que debe 50 millones de pesos a la CFE y nadie tiene la culpa. Eso no es posible, alguien tiene que pagar las consecuencias”.

Argumentó que la ciudadanía demanda no solo sanear la Comapa y eficientar su servicio, sino también deslindar responsabilidades y castigar a quienes han promovido la corrupción en la para municipal.

Al igual que la de la capital del Estado, la Comapa de la zona conurbada y las de la frontera también presentan números rojos e indicios de que la corrupción se apoderó de ellas desde hace muchos años.

“Porque he visto que se ha saqueado a la Comapa y no ha habido ninguna sanción; ningún servidor público ha sido sancionado, y si en ese sentido vemos que algo está mal pues que se sancione, no vamos a dejar que se quede así, hay que sancionarlo”.