Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A la abogada Pilar Gómez no le alcanzó para ganarle a Lalo Gattás. Ella al confirmarse los resultados dijo: “Ha terminado el proceso electoral. Celebro la participación democrática de l@s victorenses y de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla”.

Y añadió: “Felicito a Eduardo Gattas por su triunfo. De corazón le deseo lo mejor por el bien de Victoria”. Bien por la abogada Pilar Gómez.

Dos.- Lo cierto es que las victorias no obedecen a un solo factor, son multifactoriales. Un detalle que pesó mucho a los azules fue sin duda la persecución de que es objeto su jefe político. Otro factor que fue cuesta arriba es el deterioro evidente que Xico González le hizo a Victoria, sumado a que la Fiscalía de Tamaulipas ha hecho oídos sordos a la denuncia presentada contra Xico por la diputada Laura Patricia Pimentel, del partido Movimiento Ciudadano.

Pesaron y mucho, los 20 mil burócratas y trabajadores de la Educación que el Gobierno de los Vientos del Cambio en febrero de 2017 echó a la calle y dejó sin trabajo, sin sueldo y sin seguridad médica.

El de Francisco Cabeza de Vaca era un gobierno para extenderse fácilmente a dos sexenios gubernamentales. Ganó por una abrumadora mayoría a un desorientado Baltazar Hinojosa, tras muchísimos años de gobiernos priistas.

Pero se cometieron políticas erradas. Una política de Cero Obras para Victoria fue una de ellas. Una política de hacer candidato y hacer ganar a un Dr. Bailarín fue otra política equivocada.

Una equivocada política de comprarle todo a los proveedores de Reynosa, y nada a los proveedores de Victoria (hasta el agua purificada del Hospital General de Cd. Victoria la compraban a un proveedor de Reynosa, hágame el cabor favor) levantó un encono que, ahora conjuntamente con la popularidad de Ya Saben Quién, llevó al gane a Lalo Gattás y él en su lucha electoral, colonia por colonia y ejido por ejido, también llevó al gane al sobrino de Andrés Manuel López Obrador y al otro candidato, que hoy son diputados locales electos de Tamaulipas.

Tres.-El diputado federal con licencia, el panista Mario Ramos Tamez, tuvo también un comportamiento similar al de Pilar Gómez, el candidato a diputado local dijo: “Amigas y amigos de Cd. Victoria, tras el pasado proceso democrático, Mariana, Mariano y yo solo tenemos palabras de agradecimiento con todas y todos ustedes, con mi familia, el equipo con quienes anduvimos”.

“De acuerdo al conteo oficial, fue por muy pocos votos que no se logró el objetivo que era representarlos dignamente en el congreso local. Agradezco al PAN por la confianza depositada en mí y la oportunidad de esta candidatura”.

Y alerta: “Son momentos de estar atentos y evitar que nuestro municipio retroceda cómo sucede en el país. Cuenten conmigo, desde la trinchera donde me encuentre, con la frente en alto, viéndolos a los ojos, porque soy un victorense que no se raja”.

Dos.- También sin poder sacar avante su proyecto político el diputado local con licencia, Arturo Soto Alemán, un tanto retador y que va por la revancha, expresó: “Hace mucho que aprendí que la vida es una carrera de resistencia y no de velocidad”.

“Jamás me fui en los tiempos difíciles y no soy de victorias fáciles; soy de luchas de pasión y sentimiento. Entiendo muy bien que los tiempos y los designios de Dios son perfectos y siempre me tiene grandes cosas para mi vida”.

“La adversidad nos exige una profunda reflexión sumamente autocrítica que nos ayude a reencontrarnos con nuestra identidad y mística, para recuperar así el orgullo de ser panistas”.

Tres.- En su mensaje de aceptación de los resultados adversos, la priista Elly Filizola, breve pero rotunda dijo: “¡Muchas Gracias Distrito 14! por apoyarme durante la campaña”.

“A quienes me dieron su confianza en las urnas les digo que no los defraudaré y que seguiremos adelante para recuperar Victoria, aquí nada termina, esto apenas empieza, ¡ahí les encargo! ¡Volvamos a creer!”

Cuatro.- En horas difíciles tras el conteo de los votos, el candidato priista a alcalde Alejandro Montoya Lozano, salió a decir: “Hoy quiero dar las gracias a los casi 20 mil victorenses que confiaron en este proyecto. Hoy quiero pedirles un voto de confianza para el próximo presidente municipal Lalo Gattás, a quien aprovecho para felicitar y desearle el mejor de los éxitos”.

“Como ciudadano de esta gran perla tamaulipeca seguiré trabajando desde mi trinchera para tener un mejor Victoria. Así que muchísimas gracias, ¡volvamos a lo importante!”

azahel_jaramillo@hotmail.com