Por Agencias

Culiacán, Sinaloa.- Rubén Rocha Moya se declaró ganador de la contienda electoral en la que participó como candidato a la Gubernatura de Morena y el Partido Sinaloense, manifestando una ventaja de 20 puntos sobre su contrincante más cercano y expresando que vienen tiempos nuevos para Sinaloa, la jornada electoral la calificó como tranquila.

“Queremos nosotros trabajar para que en Sinaloa inicien tiempos nuevos, los tiempos de la esperanza y los tiempos de la justicia, para la gente que menos tiene”, aseguró Rocha Moya, indicando que buscará la unidad por Sinaloa, sin embargo, no aseguró invitar a colaborar a otros contendientes para ser parte de su equipo de Gobierno, pues dice que tienen que ser personas que cumplan con los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

La campaña, manifestó fue de aprendizaje y esperan resultados positivos para los municipios y en las diputaciones locales y federales, lo que también exponían en encuestas previas a la elección.

“Ya hemos hecho nuestros recuentos y estamos en condiciones de informarles a ustedes que hemos ganado la elección”, dijo al declararse triunfador. “Tenemos encuestas de salida que nos dan los números más claros y contundentes, nosotros hemos ganado con más de 20 puntos”.

El morenista enfatizó que siempre se habló con el delegado tamaulipeco Américo

Villarreal Anaya, Imelda Castro Héctor Melesio Cuen Ojeda y demás que participaban en sus

actos de campaña, de que había una ventaja de 20 puntos, la que consideró una ventaja irremontable y certificada, que estaba siendo confirmada por el PREP.

El candidato de la alianza entre Morena y el Partido Sinaloense (PAS), se perfilaba ampliamente para ganar gubernatura de Sinaloa tras el conteo rápido, con un rango de votación de entre 55.8 por ciento y el 58.4 por ciento de la votación total emitida durante la jornada del domingo 6 de junio.

Mario Zamora, su contendiente más cercano, de la coalición del PAN, PRI y PRD, obtuvo entre el 31.1 por ciento y 33.7 por ciento de la votación, de acuerdo con datos dados a conocer por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

Rubén Rocha es originario del pueblo de Batequitas, Badiraguato, y desde el 1 de septiembre de 2018 se desempeñaba como senador en el Congreso de la Unión por Morena, en donde presidió la Comisión de Educación.